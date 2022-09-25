Мобилизованные жители Тобольска (Тюменская область) заявили, что защита Родины — это гражданский долг. Соответствующая видеозапись была опубликована в telegram-канале Информационного центра правительства региона.
«Положительно отношусь. Это гражданская ответственность — защищать Россию, Родину. Если не мы, то кто? Нормально отношусь, как и все. Без слез и без рева. Нужное дело», — заявил один из мобилизованных жителей Тобольска.
Другой мужчина на видеозаписи также говорит о том, что мобилизация — это долг. «Это наша обязанность, это наш долг перед Отечеством. Лучше мы, чем наши дети», — сообщает он на кадрах видеозаписи, опубликованной Инфоцентром.
Ранее URA.RU писало, что 21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации. В первую очередь призывают солдат, старшин и прапорщиков в возрасте до 35 лет, а также младших офицеров — до 45 лет. Первые группы мобилизованных тюменцев в регионе были сформированы 22 сентября.
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