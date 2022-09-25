25 сентября 2022
24 сентября 2022
23 сентября 2022

Тюменцы рассказали о своем отношении к мобилизации. Видео

Жители Тобольска считают мобилизацию гражданским долгом
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
военный билет. москва, военный билет, паспорт рф, паспорт
Жители Тобольска считают участие в мобилизации гражданским долгом россиян Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Мобилизованные жители Тобольска (Тюменская область) заявили, что защита Родины — это гражданский долг. Соответствующая видеозапись была опубликована в telegram-канале Информационного центра правительства региона.

«Положительно отношусь. Это гражданская ответственность — защищать Россию, Родину. Если не мы, то кто? Нормально отношусь, как и все. Без слез и без рева. Нужное дело», — заявил один из мобилизованных жителей Тобольска.

Другой мужчина на видеозаписи также говорит о том, что мобилизация — это долг. «Это наша обязанность, это наш долг перед Отечеством. Лучше мы, чем наши дети», — сообщает он на кадрах видеозаписи, опубликованной Инфоцентром.

Ранее URA.RU писало, что 21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации. В первую очередь призывают солдат, старшин и прапорщиков в возрасте до 35 лет, а также младших офицеров — до 45 лет. Первые группы мобилизованных тюменцев в регионе были сформированы 22 сентября.

Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Темы Тюмени»

Мобилизованные жители Тобольска (Тюменская область) заявили, что защита Родины — это гражданский долг. Соответствующая видеозапись была опубликована в telegram-канале Информационного центра правительства региона. «Положительно отношусь. Это гражданская ответственность — защищать Россию, Родину. Если не мы, то кто? Нормально отношусь, как и все. Без слез и без рева. Нужное дело», — заявил один из мобилизованных жителей Тобольска. Другой мужчина на видеозаписи также говорит о том, что мобилизация — это долг. «Это наша обязанность, это наш долг перед Отечеством. Лучше мы, чем наши дети», — сообщает он на кадрах видеозаписи, опубликованной Инфоцентром. Ранее URA.RU писало, что 21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации. В первую очередь призывают солдат, старшин и прапорщиков в возрасте до 35 лет, а также младших офицеров — до 45 лет. Первые группы мобилизованных тюменцев в регионе были сформированы 22 сентября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...