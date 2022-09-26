На «курганской рублевке» в связи с частичной мобилизацией запретили продажу алкоголя

В связи с отправкой призывников в Кетово 26 сентября ввели запрет на продажу алкоголя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В день отправки граждан в рамках частичной мобилизации в селе Кетово Курганской области запретили продажу алкоголя. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к муниципальной сфере. Информацию подтвердил глава округа.

«В Кетово вышло постановление от 23 сентября, что 26 сентября на территории села не будут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00. Это касается как розничной торговли, так и организаций общепита», — сообщает инсайдер. Как указано в копии постановления, цель данного заперта — обеспечить соблюдение общественного порядка при проведении мероприятий по частичной мобилизации. По информации источника из числа местных жителей, 23 сентября, когда мужчины из трех районов прибыли в кетовский военкомат для получения повесток, произошел неприятный инцидент, связанный с алкоголем.

В разговоре с URA.RU глава Кетовского округа Олег Язовских подтвердил, что такое постановление существует. «Документ принят в связи с тем, что 26 сентября проходила отправка мужчин Кетовского, Половинского и Притобольного районов в Курган», — отметил Язовских.

До этого URA.RU писало, что около двух сотен мужчин из Половинского, Кетовского и Притобольного районов Курганской области приехали 23 сентября в военкомат в Кетово для получения повесток. Их запускали по десять человек, из-за чего возникла очередь. Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября.