Работающим тюменцам, призванным на мобилизацию, разъяснили их права

За сотрудниками, отправленными на мобилизацию, должны сохранять рабочие места Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Трудоустроенные жители Тюменской области, призванные на мобилизацию, имеют право на сохранение рабочих мест, продолжение страхового стажа и раннюю выплату зарплаты. Ответы на эти вопросы опубликованы на сайте для информирования о социально-экономической ситуации в России.

«Мобилизованные граждане смогут сохранить трудовой договор и позже вернуться на прежнее место работы. Это право утверждено постановлением правительства РФ. Трудовые договоры будут приостановлены, но не расторгнуты», — сообщается на портале «Объясняем.рф».

Уволить мобилизованного сотрудника нельзя. При отбытии на службу ему также обязаны выплатить все деньги за отработанные по факту дни, не дожидаясь дня зарплаты. Средства, положенные по коллективному договору, также должны перечислить, как и положенные компенсации (к примеру, за неиспользованный отпуск).

Трудовой договор на время службы приостанавливается. Для этого сотрудник должен предоставить на работу копию повестки из военкомата о призыве на службу по мобилизации. После демобилизации человек снова должен быть возвращен на свое рабочее место, включая ту же должность. Кроме того, во время службы продолжает начисляться страховой стаж для будущей пенсии.

«Трудовой договор приостанавливается и в случае, если работник получил уведомление о сокращении, но все еще продолжает работать. Аналогичная ситуация по сотрудникам на испытательном сроке, срочных трудовых договорах», — сообщает «Объясняем.рф».

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября. Призыву подлежат находящиеся в запасе россияне, имеющие опыт службы и определенные военно-учетные специальности.