27 сентября 2022

В Тюмени чиновницу будут судить за взятку

Сотрудницу Госжилинспекции Тюменской области уличили в получении взятки
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Тюрьма, УФСИН. Тюмень, колючая проволока, колония, тюрьма
Сотруднице Госжилинспекции грозит до 15 лет колонии Фото:

Начальницу общего отдела Госжилинспекции Тюменской области Алену Захарченко обвинили в получении крупной взятки. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Женщина помещена под домашний арест минимум до 24 ноября.

«По версии следствия, в период времени с декабря 2021 года по июнь 2022 года Захарченко, являясь должностным лицом, получила от директора ООО „Тюменьаквавендинг“ в качестве взятки в размере 2 080 000 рублей», — рассказали в ведомстве. В обмен на деньги чиновница согласовала размещение в нескольких тюменских многоквартирных домах водоматов.

Захарченко предъявлено обвинение по ч.6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере). Ей грозит до 15 лет колонии.

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Начальницу общего отдела Госжилинспекции Тюменской области Алену Захарченко обвинили в получении крупной взятки. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Женщина помещена под домашний арест минимум до 24 ноября. «По версии следствия, в период времени с декабря 2021 года по июнь 2022 года Захарченко, являясь должностным лицом, получила от директора ООО „Тюменьаквавендинг“ в качестве взятки в размере 2 080 000 рублей», — рассказали в ведомстве. В обмен на деньги чиновница согласовала размещение в нескольких тюменских многоквартирных домах водоматов. Захарченко предъявлено обвинение по ч.6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере). Ей грозит до 15 лет колонии.
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