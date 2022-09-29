29 сентября 2022

После мобилизации курганца его ребенку помогли попасть в детсад. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка призывников. Курган, призывники, мобилизация, отправка призывников
Ребенку мобилизованного курганца помогли устроиться в новый детский сад (архивное фото) Фото:
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Мобилизация в России

В отделении Общероссийского народного фронта (ОНФ) помогли семье мобилизованного курганца пристроить ребенка в детский сад поближе к дому. Об этом сообщается в группе «Народный фронт | Курганская область» в социальной сети «ВКонтакте».

«Среди сотни звонков к нам поступил один — о помощи ребенку мобилизованного. К нам обратилась супруга призывника с просьбой помочь с детсадом для трехлетнего ребенка. По словам женщины, их детский сад находится в другом районе и без мужа будет сложно каждый день отвозить ребенка. Мы оперативно отреагировали на звонок женщины. Обратились в областной департамент образования и в мэрию с просьбой посодействовать. Теперь мама с ребенком могут беспрепятственно добираться до детсада рядом с домом», — рассказали в курганском отделении ОНФ.

В Кургане работает центр содействия гражданам и их семьям. Получить ответы на вопросы по мобилизации можно в курганском отделении движения ОНФ по адресу: ул. Томина 53/Урицкого 36 и по телефону 8 (3522) 44-35-80. Также уточнить информацию можно по по единой телефонной линии — 122. Сообщить об ошибках при частичной мобилизации можно омбудсмену Борису Шалютину по номерам телефона: 8(3522)46-65-65 или 8(3522)46-21-25.

Ранее URA.RU писало, что сотруднику одного из оборонных предприятий Кургана отменили повестку после обращения к уполномоченному по правам человека Борису Шалютину. Также омбудсмен сообщал, что множество обращений поступает от граждан, имеющих тяжелые заболевания. По словам правозащитника, все проблемы оперативно отрабатываются и таким гражданам отменяют повестки.

Указ о частичной мобилизации был подписан Путиным 21 сентября. Это связано со спецоперацией на Украине, которая началась 24 февраля. Минобороны России планирует мобилизовать 300 тысяч граждан, находящихся в запасе. В первую очередь призыву подлежат служившие в армии, а также имеющие боевой опыт и военные специальности.

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В отделении Общероссийского народного фронта (ОНФ) помогли семье мобилизованного курганца пристроить ребенка в детский сад поближе к дому. Об этом сообщается в группе «Народный фронт | Курганская область» в социальной сети «ВКонтакте». «Среди сотни звонков к нам поступил один — о помощи ребенку мобилизованного. К нам обратилась супруга призывника с просьбой помочь с детсадом для трехлетнего ребенка. По словам женщины, их детский сад находится в другом районе и без мужа будет сложно каждый день отвозить ребенка. Мы оперативно отреагировали на звонок женщины. Обратились в областной департамент образования и в мэрию с просьбой посодействовать. Теперь мама с ребенком могут беспрепятственно добираться до детсада рядом с домом», — рассказали в курганском отделении ОНФ. В Кургане работает центр содействия гражданам и их семьям. Получить ответы на вопросы по мобилизации можно в курганском отделении движения ОНФ по адресу: ул. Томина 53/Урицкого 36 и по телефону 8 (3522) 44-35-80. Также уточнить информацию можно по по единой телефонной линии — 122. Сообщить об ошибках при частичной мобилизации можно омбудсмену Борису Шалютину по номерам телефона: 8(3522)46-65-65 или 8(3522)46-21-25. Ранее URA.RU писало, что сотруднику одного из оборонных предприятий Кургана отменили повестку после обращения к уполномоченному по правам человека Борису Шалютину. Также омбудсмен сообщал, что множество обращений поступает от граждан, имеющих тяжелые заболевания. По словам правозащитника, все проблемы оперативно отрабатываются и таким гражданам отменяют повестки. Указ о частичной мобилизации был подписан Путиным 21 сентября. Это связано со спецоперацией на Украине, которая началась 24 февраля. Минобороны России планирует мобилизовать 300 тысяч граждан, находящихся в запасе. В первую очередь призыву подлежат служившие в армии, а также имеющие боевой опыт и военные специальности.
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© Служба новостей «URA.RU»
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