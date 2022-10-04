Тюменец пытается стать добровольцем, чтобы служить рядом с мобилизованным сыном

Пожилой тюменец хочет отправиться на службу вслед за мобилизованным сыном

05 октября 2022 в 10:36 Размер текста - 17 +

Пожилой житель Тюмени хочет пойти в Вооруженные силы, чтобы служить рядом с мобилизованным сыном Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Пожилой житель Тюмени хочет отправиться на службу в Вооруженные силы, потому что его 26-летний сын попал под мобилизацию. Об этом он рассказал в беседе с URA.RU. Мужчина добавил, что он планировал присоединиться к тюменскому спецотряду «Тобол», но его туда не взяли. «Моему сыну 26 лет. Он служит в спецотряде „Тобол“. Я пробовал туда попасть, чтобы быть с ним рядом, но мне отказали. Объяснили, что „Тобол“ уже полностью укомплектован. Сейчас пытаюсь как-то пробиться через военкоматы. Я просто хочу служить там, где служит мой сын. Армейских трудностей не боюсь. Готов ко всему», — заявил мужчина в беседе с URA.RU. Ранее агентство указывало, что 21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации. В первую очередь под нее должны попасть военнослужащие запаса, имеющие определенные военно-учетные специальности. Мобилизованные из ХМАО, ЯНАО, Тюменской области и Пермского края проходят боевое слаживание на полигоне ТВВИКУ. Там они получают навыки огневой, медицинской, тактической и строевой подготовки.

Пожилой житель Тюмени хочет отправиться на службу в Вооруженные силы, потому что его 26-летний сын попал под мобилизацию. Об этом он рассказал в беседе с URA.RU. Мужчина добавил, что он планировал присоединиться к тюменскому спецотряду «Тобол», но его туда не взяли. «Моему сыну 26 лет. Он служит в спецотряде „Тобол“. Я пробовал туда попасть, чтобы быть с ним рядом, но мне отказали. Объяснили, что „Тобол“ уже полностью укомплектован. Сейчас пытаюсь как-то пробиться через военкоматы. Я просто хочу служить там, где служит мой сын. Армейских трудностей не боюсь. Готов ко всему», — заявил мужчина в беседе с URA.RU. Ранее агентство указывало, что 21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации. В первую очередь под нее должны попасть военнослужащие запаса, имеющие определенные военно-учетные специальности. Мобилизованные из ХМАО, ЯНАО, Тюменской области и Пермского края проходят боевое слаживание на полигоне ТВВИКУ. Там они получают навыки огневой, медицинской, тактической и строевой подготовки.