В Тюмени наказали охранника, применившего силу к ребенку

Охранника, причинившего боль подростку, в Тюмени оштрафовали на пять тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Центрального районного суда. Мужчина схватил ребенка за шею, за то, что тот разрисовывал набережную.
«10 сентября Вадим Гоцуц с диспетчерского пункта по камерам видеонаблюдения обнаружил, что трое подростков рисуют маркерами и аэрозольной краской на гранитных плитах и перилах набережной Туры. В ходе беседы с несовершеннолетними, мужчина не справился с эмоциями и схватил за шею сзади 14-летнего подростка, причинив ему боль», — рассказали URA.RU в пресс-службе.
За применение силы к ребенку на 24-летнего сотрудника частного охранного предприятия завели административное дело. В суде мужчина признал свою вину. По итогу его оштрафовали на 5 000 рублей.
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