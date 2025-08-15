В центре Тюмени не работает мобильный интернет

Отсутствие сигнала связано с Днем Тюменской области
Жители Тюмени в центре города столкнулись с отключениями мобильного интернета. Возможно, перебои связаны с праздником, приуроченным ко Дню Тюменской области.
Редакция URA.RU запросила информацию в пресс-службе правительства Тюменской области. Ответ ожидается.
Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор посоветовал жителям региона спокойно относиться к ограничениям в работе мобильного интернета, поскольку это делается для безопасности населения. Он также отметил, что сейчас на федеральном уровне прорабатывается вопрос о работе сервисов во время отключения интернета.
