15 августа 2025

В центре Тюмени не работает мобильный интернет

Отсутствие сигнала связано с Днем Тюменской области
Отсутствие сигнала связано с Днем Тюменской области

Жители Тюмени в центре города столкнулись с отключениями мобильного интернета. Возможно, перебои связаны с праздником, приуроченным ко Дню Тюменской области.

Редакция URA.RU запросила информацию в пресс-службе правительства Тюменской области. Ответ ожидается.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор посоветовал жителям региона спокойно относиться к ограничениям в работе мобильного интернета, поскольку это делается для безопасности населения. Он также отметил, что сейчас на федеральном уровне прорабатывается вопрос о работе сервисов во время отключения интернета.

