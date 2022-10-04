04 октября 2022
03 октября 2022

Вместо оплаченного товара на Ozon мобилизованному тюменцу пожелали удачи. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменка несколько раз пыталась оставить отзыв Фото:
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Мобилизация в России

Жительница Тюмени на сайте Ozon заказала рюкзак для мобилизованного родственника и вместо посылки получила нашивку с надписью «Солдат удачи». Об этом женщина сообщила в закрытом чате жен мобилизованных тюменцев. Женщина добавляет, что это происходит уже третий раз за месяц.

«Девочки, не заказывайте товары, которые нужны для мобилизации на „Озоне“! Смотрите, что прислали вместо рюкзака. И это уже третий раз за месяц», — пишет Алена Гилева, приложив к своему сообщению фото нашивки. Женщина также жалуется, что не с первого раза смогла оставить отзыв о товаре. «Пишу отзыв на „Озон“: „Прислали нашивку вместо рюкзака за 3200!“, приходит отказ в публикации: „Неинформативный отзыв“», — добавляет тюменка. Позже женщине все-таки удалось написать в службу поддержки сервиса.

Агентство направило запрос в службу поддержки Ozon. На момент публикации ответ на него не поступил.

Нашивку, по словам женщины, присылают уже третий раз

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в Тюменской области - читайте канал https://t.me/TemuTyumenii

Жительница Тюмени на сайте Ozon заказала рюкзак для мобилизованного родственника и вместо посылки получила нашивку с надписью «Солдат удачи». Об этом женщина сообщила в закрытом чате жен мобилизованных тюменцев. Женщина добавляет, что это происходит уже третий раз за месяц. «Девочки, не заказывайте товары, которые нужны для мобилизации на „Озоне“! Смотрите, что прислали вместо рюкзака. И это уже третий раз за месяц», — пишет Алена Гилева, приложив к своему сообщению фото нашивки. Женщина также жалуется, что не с первого раза смогла оставить отзыв о товаре. «Пишу отзыв на „Озон“: „Прислали нашивку вместо рюкзака за 3200!“, приходит отказ в публикации: „Неинформативный отзыв“», — добавляет тюменка. Позже женщине все-таки удалось написать в службу поддержки сервиса. Агентство направило запрос в службу поддержки Ozon. На момент публикации ответ на него не поступил.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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