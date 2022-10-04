Вместо оплаченного товара на Ozon мобилизованному тюменцу пожелали удачи. Фото

05 октября 2022 в 12:57 Размер текста - 17 +

Тюменка несколько раз пыталась оставить отзыв Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Жительница Тюмени на сайте Ozon заказала рюкзак для мобилизованного родственника и вместо посылки получила нашивку с надписью «Солдат удачи». Об этом женщина сообщила в закрытом чате жен мобилизованных тюменцев. Женщина добавляет, что это происходит уже третий раз за месяц. «Девочки, не заказывайте товары, которые нужны для мобилизации на „Озоне“! Смотрите, что прислали вместо рюкзака. И это уже третий раз за месяц», — пишет Алена Гилева, приложив к своему сообщению фото нашивки. Женщина также жалуется, что не с первого раза смогла оставить отзыв о товаре. «Пишу отзыв на „Озон“: „Прислали нашивку вместо рюкзака за 3200!“, приходит отказ в публикации: „Неинформативный отзыв“», — добавляет тюменка. Позже женщине все-таки удалось написать в службу поддержки сервиса. Агентство направило запрос в службу поддержки Ozon. На момент публикации ответ на него не поступил. Нашивку, по словам женщины, присылают уже третий раз Алена Гилева

Жительница Тюмени на сайте Ozon заказала рюкзак для мобилизованного родственника и вместо посылки получила нашивку с надписью «Солдат удачи». Об этом женщина сообщила в закрытом чате жен мобилизованных тюменцев. Женщина добавляет, что это происходит уже третий раз за месяц. «Девочки, не заказывайте товары, которые нужны для мобилизации на „Озоне“! Смотрите, что прислали вместо рюкзака. И это уже третий раз за месяц», — пишет Алена Гилева, приложив к своему сообщению фото нашивки. Женщина также жалуется, что не с первого раза смогла оставить отзыв о товаре. «Пишу отзыв на „Озон“: „Прислали нашивку вместо рюкзака за 3200!“, приходит отказ в публикации: „Неинформативный отзыв“», — добавляет тюменка. Позже женщине все-таки удалось написать в службу поддержки сервиса. Агентство направило запрос в службу поддержки Ozon. На момент публикации ответ на него не поступил.