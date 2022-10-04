Жительница Тюмени на сайте Ozon заказала рюкзак для мобилизованного родственника и вместо посылки получила нашивку с надписью «Солдат удачи». Об этом женщина сообщила в закрытом чате жен мобилизованных тюменцев. Женщина добавляет, что это происходит уже третий раз за месяц.
«Девочки, не заказывайте товары, которые нужны для мобилизации на „Озоне“! Смотрите, что прислали вместо рюкзака. И это уже третий раз за месяц», — пишет Алена Гилева, приложив к своему сообщению фото нашивки. Женщина также жалуется, что не с первого раза смогла оставить отзыв о товаре. «Пишу отзыв на „Озон“: „Прислали нашивку вместо рюкзака за 3200!“, приходит отказ в публикации: „Неинформативный отзыв“», — добавляет тюменка. Позже женщине все-таки удалось написать в службу поддержки сервиса.
Агентство направило запрос в службу поддержки Ozon. На момент публикации ответ на него не поступил.
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