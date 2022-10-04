Тюменки в домашних условиях изготавливают бинты для мобилизованных. Фото

05 октября 2022 в 17:34 Размер текста - 17 +

Инициативная группа женщин занялась изготовкой бинтов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Инициативная группа женщин собирает ненужные простыни и после обработки изготавливает из них бинты, а затем отправляет на нужды мобилизованным. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила на правах анонимности тюменка, организовавшая сбор. Женщина дала краткую инструкцию, как правильно разделать ткань для бинтов. «Белые простыни стирают, утюжат, режут лентами по 2 метра, стерилизуют в автоклаве. Важно получившуюся ленту очистить от свисающих ниток, иначе они попадут в рану. 20 октября мы передадим груз в части», — сообщает тюменка. Ранее агентство писало о предпринимателях и жителях Нижней Тавды, которые организовали сбор провизии для мобилизованных в местном ДК. Волонтеры просили приносить средства личной гигиены, граждане уже помогли с едой и консервами. Посылки с бинтами развезут по частям Соцсеть «ВКонтакте»

Инициативная группа женщин собирает ненужные простыни и после обработки изготавливает из них бинты, а затем отправляет на нужды мобилизованным. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила на правах анонимности тюменка, организовавшая сбор. Женщина дала краткую инструкцию, как правильно разделать ткань для бинтов. «Белые простыни стирают, утюжат, режут лентами по 2 метра, стерилизуют в автоклаве. Важно получившуюся ленту очистить от свисающих ниток, иначе они попадут в рану. 20 октября мы передадим груз в части», — сообщает тюменка. Ранее агентство писало о предпринимателях и жителях Нижней Тавды, которые организовали сбор провизии для мобилизованных в местном ДК. Волонтеры просили приносить средства личной гигиены, граждане уже помогли с едой и консервами.