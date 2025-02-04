04 февраля 2025

В Далматово ищут почтальонов, которые согласятся работать за 23 тысячи рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Почтальонам обещают стабильную зарплату
Почтальонам обещают стабильную зарплату Фото:

В городе Далматово (Курганская область) не хватает почтальонов. На эту вакансию ищут соискателей без опыта, которые будут готовы работать за 23 тысячи рублей в месяц. Об этом говорится в объявлении.

«Вакансии почтальонов в Далматово и Далматовском округе. График гибкий, зарплата от 23 тысяч рублей», — сообщается на сайте «Avito».

Уточняется, что действует акция «привeди другa» в рамках которой, можно получить еще три тысячи рублей. Работа связана с доставкой адресатам писем, пенсий и пособий. Также почтальонам придется вести учет и оформлять документацию, указано в описании вакансии.

Ранее в селах Кетовского округа Курганской области были проблемы с работой отделений почты. Сотрудники увольнялись из-за низкой зарплаты и высокой нагрузки.

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В городе Далматово (Курганская область) не хватает почтальонов. На эту вакансию ищут соискателей без опыта, которые будут готовы работать за 23 тысячи рублей в месяц. Об этом говорится в объявлении. «Вакансии почтальонов в Далматово и Далматовском округе. График гибкий, зарплата от 23 тысяч рублей», — сообщается на сайте «Avito». Уточняется, что действует акция «привeди другa» в рамках которой, можно получить еще три тысячи рублей. Работа связана с доставкой адресатам писем, пенсий и пособий. Также почтальонам придется вести учет и оформлять документацию, указано в описании вакансии. Ранее в селах Кетовского округа Курганской области были проблемы с работой отделений почты. Сотрудники увольнялись из-за низкой зарплаты и высокой нагрузки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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