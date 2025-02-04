В Далматово ищут почтальонов, которые согласятся работать за 23 тысячи рублей

В городе Далматово (Курганская область) не хватает почтальонов. На эту вакансию ищут соискателей без опыта, которые будут готовы работать за 23 тысячи рублей в месяц. Об этом говорится в объявлении.
«Вакансии почтальонов в Далматово и Далматовском округе. График гибкий, зарплата от 23 тысяч рублей», — сообщается на сайте «Avito».
Уточняется, что действует акция «привeди другa» в рамках которой, можно получить еще три тысячи рублей. Работа связана с доставкой адресатам писем, пенсий и пособий. Также почтальонам придется вести учет и оформлять документацию, указано в описании вакансии.
Ранее в селах Кетовского округа Курганской области были проблемы с работой отделений почты. Сотрудники увольнялись из-за низкой зарплаты и высокой нагрузки.
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