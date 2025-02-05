Mash: государство даст Буйнову миллион рублей на лечение онкологии

Лечение онкологии народного артиста Александра Буйнова оплатит государство РФ. Как передают telegram-каналы, полугодовой курс лекарств оценивается в один миллион рублей.
«Онкотерапию Александра Буйнова оплатит государство. 74-летний народный артист получит полугодовой курс лекарств общей стоимостью в один миллион рублей», — передает telegram-канал Mash. Отмечается, что певец будет принимать «Даролутамид».
Ранее Буйнов проходил ту же терапию, но в 2023 году ее пришлось прервать из-за побочных эффектов. Во время велосипедной прогулки артист потерял сознание, получил черепно-мозговую травму и перелом лобной кости.
В январе 2025 года артисту срочно провели операцию из-за травмы позвоночника. Врачи рекомендуют ему придерживаться легкой активности и работать, преимущественно сидя. Об этом писал «Ридус».
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