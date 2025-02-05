Mash: государство даст Буйнову миллион рублей на лечение онкологии

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Лечение Буйнова будет осуществляться за счет государства
Лечение Буйнова будет осуществляться за счет государства Фото:

Лечение онкологии народного артиста Александра Буйнова оплатит государство РФ. Как передают telegram-каналы, полугодовой курс лекарств оценивается в один миллион рублей. 

«Онкотерапию Александра Буйнова оплатит государство. 74-летний народный артист получит полугодовой курс лекарств общей стоимостью в один миллион рублей», — передает telegram-канал Mash. Отмечается, что певец будет принимать «Даролутамид».

Ранее Буйнов проходил ту же терапию, но в 2023 году ее пришлось прервать из-за побочных эффектов. Во время велосипедной прогулки артист потерял сознание, получил черепно-мозговую травму и перелом лобной кости.

В январе 2025 года артисту срочно провели операцию из-за травмы позвоночника. Врачи рекомендуют ему придерживаться легкой активности и работать, преимущественно сидя. Об этом писал «Ридус».

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Лечение онкологии народного артиста Александра Буйнова оплатит государство РФ. Как передают telegram-каналы, полугодовой курс лекарств оценивается в один миллион рублей.  «Онкотерапию Александра Буйнова оплатит государство. 74-летний народный артист получит полугодовой курс лекарств общей стоимостью в один миллион рублей», — передает telegram-канал Mash. Отмечается, что певец будет принимать «Даролутамид». Ранее Буйнов проходил ту же терапию, но в 2023 году ее пришлось прервать из-за побочных эффектов. Во время велосипедной прогулки артист потерял сознание, получил черепно-мозговую травму и перелом лобной кости. В январе 2025 года артисту срочно провели операцию из-за травмы позвоночника. Врачи рекомендуют ему придерживаться легкой активности и работать, преимущественно сидя. Об этом писал «Ридус».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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