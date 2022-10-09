09 октября 2022
08 октября 2022

Мобилизованный житель ЯНАО женился в Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
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Свадебные замки на решетке пешеходного моста в историческом сквере. Екатеринбург, замки, декор, свадьба, любовь
Расписаться паре помогли ямальские чиновники и политики Фото:
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Мобилизация в России

Жители ЯНАО Альберт Яптик и Надежда Тави из Салехарда официально оформили отношения в Тюмени, куда был направлен мобилизованный мужчина. Как сообщили в администрации окружной столицы, у молодой пары подрастает дочь, ей шесть месяцев.

«Теперь чувствую себя женой и мамой, буду очень ждать мужа домой здорового и с победой», — приводит пресс-служба мэрии слова Надежды.

Событие стало возможным благодаря слаженной работе администрации города и главы Салехарда Алексея Титовского, председателя Законодательного Собрания округа Сергея Ямкина, администрации Приуральского района, депутата Тюменской областной думы Ирины Соколовой, руководства и сотрудников представительства Ямала в Тюменской области.

Ранее URA.RU сообщало, что расписаться ямальцы хотели еще во время проводов. Однако времени узаконить отношения им не хватило.

Частичная мобилизации в России началась 21 сентября. Российская армия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля.

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация на Ямале - читайте канал https://t.me/WhiteNightsYanao 

Жители ЯНАО Альберт Яптик и Надежда Тави из Салехарда официально оформили отношения в Тюмени, куда был направлен мобилизованный мужчина. Как сообщили в администрации окружной столицы, у молодой пары подрастает дочь, ей шесть месяцев. «Теперь чувствую себя женой и мамой, буду очень ждать мужа домой здорового и с победой», — приводит пресс-служба мэрии слова Надежды. Событие стало возможным благодаря слаженной работе администрации города и главы Салехарда Алексея Титовского, председателя Законодательного Собрания округа Сергея Ямкина, администрации Приуральского района, депутата Тюменской областной думы Ирины Соколовой, руководства и сотрудников представительства Ямала в Тюменской области. Ранее URA.RU сообщало, что расписаться ямальцы хотели еще во время проводов. Однако времени узаконить отношения им не хватило. Частичная мобилизации в России началась 21 сентября. Российская армия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля.
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