Мобилизованный житель ЯНАО женился в Тюмени

Расписаться паре помогли ямальские чиновники и политики Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Жители ЯНАО Альберт Яптик и Надежда Тави из Салехарда официально оформили отношения в Тюмени, куда был направлен мобилизованный мужчина. Как сообщили в администрации окружной столицы, у молодой пары подрастает дочь, ей шесть месяцев.

«Теперь чувствую себя женой и мамой, буду очень ждать мужа домой здорового и с победой», — приводит пресс-служба мэрии слова Надежды.

Событие стало возможным благодаря слаженной работе администрации города и главы Салехарда Алексея Титовского, председателя Законодательного Собрания округа Сергея Ямкина, администрации Приуральского района, депутата Тюменской областной думы Ирины Соколовой, руководства и сотрудников представительства Ямала в Тюменской области.

Ранее URA.RU сообщало, что расписаться ямальцы хотели еще во время проводов. Однако времени узаконить отношения им не хватило.

Частичная мобилизации в России началась 21 сентября. Российская армия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля.