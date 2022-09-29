Мобилизованный житель ЯНАО поженится в Тюмени

29 сентября 2022 в 17:52 Размер текста - 17 +

Заключить брак ямальцам поможет мэрия Тюмени Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Мобилизованный Альберт Яптик из Салехарда (ЯНАО) женится в Тюмени. Заключать брак ямальцам помогут городские власти, сообщили в мэрии Салехарда. «„Объявляю вас мужем и женой“ — именно эти заветные слова услышат Альберт Яптик и Надя Тяви. Городские власти пообещали паре помочь пожениться в Тюмени, где Альберт в течение полутора месяцев будет проходить боевое слаживание», — объяснили в пресс-службе. Там добавили, что у молодой пары есть маленькая дочь Арина, которой всего шесть месяцев. Расписаться ямальцы хотели сегодня во время проводов. Однако времени узаконить отношения им не хватило. Ранее сообщалось, что жители ЯНАО перед тем, как быть мобилизованными заключили 68 браков, из них 53 росписи были деланы за один день. За установлением отцовства с момента начала мобилизации ямальцы обратились 24 раза. Частичная мобилизация началась в стране 21 сентября. До это, с 24 февраля, российская армия начала проведение спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, а также по защите населения Донбасса.

Мобилизованный Альберт Яптик из Салехарда (ЯНАО) женится в Тюмени. Заключать брак ямальцам помогут городские власти, сообщили в мэрии Салехарда. «„Объявляю вас мужем и женой“ — именно эти заветные слова услышат Альберт Яптик и Надя Тяви. Городские власти пообещали паре помочь пожениться в Тюмени, где Альберт в течение полутора месяцев будет проходить боевое слаживание», — объяснили в пресс-службе. Там добавили, что у молодой пары есть маленькая дочь Арина, которой всего шесть месяцев. Расписаться ямальцы хотели сегодня во время проводов. Однако времени узаконить отношения им не хватило. Ранее сообщалось, что жители ЯНАО перед тем, как быть мобилизованными заключили 68 браков, из них 53 росписи были деланы за один день. За установлением отцовства с момента начала мобилизации ямальцы обратились 24 раза. Частичная мобилизация началась в стране 21 сентября. До это, с 24 февраля, российская армия начала проведение спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, а также по защите населения Донбасса.