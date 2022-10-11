В РФ начался второй этап мобилизации, ВС продолжили атаковать Украину: главное к вечеру 11 октября

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Открытие Саур-Могилы. ДНР, Саур-Могила , ми-8, сво
Важные объекты снабжения ВСУ в Хмельницкой области оказались уничтожены Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Ростовской области получили новое задание по мобилизации, Вооруженные силы РФ продолжают массированные ракетные удары. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 11 октября.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее ключевая задача — защитить мирных жителей Донбасса.

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В Ростовской области получили новое задание по мобилизации, Вооруженные силы РФ продолжают массированные ракетные удары. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 11 октября. Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее ключевая задача — защитить мирных жителей Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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