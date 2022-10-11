В РФ начался второй этап мобилизации, ВС продолжили атаковать Украину: главное к вечеру 11 октября

Важные объекты снабжения ВСУ в Хмельницкой области оказались уничтожены
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Ростовской области получили новое задание по мобилизации, Вооруженные силы РФ продолжают массированные ракетные удары. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 11 октября.
- Губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил о получении нового задания по мобилизации. Он добавил, что жителей региона уже начали призывать. В Курской области сообщили, что выполнили первый этап плана по мобилизации.
- Во Львовской области зафиксирован ракетный удар. Отмечается, что пуски ракет производились с Каспийского и Черного морей.
- В Минобороны заявили, что массированные ракетные удары достигли цели. Все назначенные цели поражены.
- Важные объекты снабжения войск ВСУ уничтожены. Поражены оказались Шепетовский железнодорожный узел и ремзавод в Хмельницкой области.
- Российские военные отбросили ВСУ на четырех направлениях. По данным Минобороны по итогам операций оказалось уничтожено 320 украинских бойцов.
- Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал о целях и сроках спецоперации. Он отметил, что Запад продолжит обвинять Россию «во всех смертных грехах».
- Также в Кремле высказали мнение о причинах затягивания конфликта на Украине. Главным фактором назвали поставки Западом Украине систем ПВО.
- Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал причину возможного начала третьей мировой войны. А также указал на прямое доказательство прямого участия НАТО в конфликте на Украине.
Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее ключевая задача — защитить мирных жителей Донбасса.
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