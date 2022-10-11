Начальство заступилось за тюменского кондуктора, не пустившего инвалида в автобус

Тюменское ПАТП: кондуктор, не пустивший инвалида в автобус, действовал по инструкции

12 октября 2022 в 13:24 Размер текста - 17 +

В тюменском ПАТП №1 считают, что кондуктор действовал по инструкции Фото: Денис Моргунов © URA.RU Организации, занимающиеся транспортными перевозками, могут оказывать услуги пассажирам в инвалидном кресле, если конструкцией ТС предусмотрены для этого спецместа. Об этом URA.RU рассказали в тюменском ПАТП №1. Там считают, что кондуктор автобуса, которая 5 октября отказала в перевозке тюменцу, ничего не нарушила. «Организации, ИП, осуществляющие регулярные перевозки пассажиров и багажа в городском, пригородном и междугородном сообщении, обеспечивают перевозку пассажира из числа инвалидов в кресле-коляске, если конструкцией транспортного средства предусмотрены места для такой перевозки. Учитывая изложенные обстоятельства, факт неисполнения или ненадлежащего исполнения кондуктором автобуса муниципального маршрута №15 возложенных на нее трудовых обязанностей не нашел своего подтверждения», — сообщили в ПАТП №1 в ответ на запрос URA.RU. Там добавили, что 5 октября на остановке «Ул. Демьяна Бедного» на посадку подошла женщина с ребенком в детской коляске. Кондуктор пояснила ей, что в автобусе нет спецплощадки для перевозки таких колясок в разобранном виде и предложила подождать другой общественный транспорт. Тюменка согласилась и отошла от дверей. После этого в социальных сетях появилась информация о том, что инвалида-колясочника отказались пускать в автобус.

Организации, занимающиеся транспортными перевозками, могут оказывать услуги пассажирам в инвалидном кресле, если конструкцией ТС предусмотрены для этого спецместа. Об этом URA.RU рассказали в тюменском ПАТП №1. Там считают, что кондуктор автобуса, которая 5 октября отказала в перевозке тюменцу, ничего не нарушила. «Организации, ИП, осуществляющие регулярные перевозки пассажиров и багажа в городском, пригородном и междугородном сообщении, обеспечивают перевозку пассажира из числа инвалидов в кресле-коляске, если конструкцией транспортного средства предусмотрены места для такой перевозки. Учитывая изложенные обстоятельства, факт неисполнения или ненадлежащего исполнения кондуктором автобуса муниципального маршрута №15 возложенных на нее трудовых обязанностей не нашел своего подтверждения», — сообщили в ПАТП №1 в ответ на запрос URA.RU. Там добавили, что 5 октября на остановке «Ул. Демьяна Бедного» на посадку подошла женщина с ребенком в детской коляске. Кондуктор пояснила ей, что в автобусе нет спецплощадки для перевозки таких колясок в разобранном виде и предложила подождать другой общественный транспорт. Тюменка согласилась и отошла от дверей. После этого в социальных сетях появилась информация о том, что инвалида-колясочника отказались пускать в автобус.