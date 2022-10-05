В Тюмени кондуктор не пустила в автобус инвалида-колясочника, потому что в транспорте не было специальной площадки. Информация об этом появилась в паблике «ЧС Тюмень» соцсети «ВКонтакте».
«Кондуктор не пустила инвалида на коляске в автобус из-за того, что нет площадки для колясок в автобусе. Автобус был не полный, мы бы вошли. Случай неоднократный — накипело! Позвонили в одну службу: сказали, решат вопрос, но с трудом верится! Стыдно за город с таким отношением! Надеюсь, дойдет до высших чинов! В городе доступная среда работает частично. Когда уже этот вопрос решат? Простояли минут 20, чтобы дождаться следующего», — сообщил анонимный автор публикации.
В комментариях к записи мнения пользователей на этот счет разделились. «Кондуктор права, куда он там должен встать? На этой остановке может и не зашло много людей, а на следующей — полный автобус забьют. И что ему делать?», — поинтересовался Камиль Магадаев. «Почему у нас в России людей с ограниченными возможностями не считают за людей?! Не дай Бог кому оказаться на месте инвалида. Всем добра», — отметила Юлия Серебренникова. «Стыдно за людей которые так относятся к инвалидам. Они не виноваты, что такими стали или родились», — считает Валерий Глаголев.
В адрес Тюменского автотранспортного предприятия №1 направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
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