В Тюмени инвалида-колясочника не пустили в автобус. Фото

В Тюмени кондуктор не пустила инвалида в автобус

06 октября 2022 в 13:27 Размер текста - 17 +

Кондуктор тюменского автобуса №15 отказала в проезде инвалиду-колясочнику Фото: Илья Московец © URA.RU В Тюмени кондуктор не пустила в автобус инвалида-колясочника, потому что в транспорте не было специальной площадки. Информация об этом появилась в паблике «ЧС Тюмень» соцсети «ВКонтакте». «Кондуктор не пустила инвалида на коляске в автобус из-за того, что нет площадки для колясок в автобусе. Автобус был не полный, мы бы вошли. Случай неоднократный — накипело! Позвонили в одну службу: сказали, решат вопрос, но с трудом верится! Стыдно за город с таким отношением! Надеюсь, дойдет до высших чинов! В городе доступная среда работает частично. Когда уже этот вопрос решат? Простояли минут 20, чтобы дождаться следующего», — сообщил анонимный автор публикации. В комментариях к записи мнения пользователей на этот счет разделились. «Кондуктор права, куда он там должен встать? На этой остановке может и не зашло много людей, а на следующей — полный автобус забьют. И что ему делать?», — поинтересовался Камиль Магадаев. «Почему у нас в России людей с ограниченными возможностями не считают за людей?! Не дай Бог кому оказаться на месте инвалида. Всем добра», — отметила Юлия Серебренникова. «Стыдно за людей которые так относятся к инвалидам. Они не виноваты, что такими стали или родились», — считает Валерий Глаголев. В адрес Тюменского автотранспортного предприятия №1 направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Тюменского инвалида-колясочника не пустили в автобус №15 Паблик «ЧС Тюмень», соцсеть «ВКонтакте»

В Тюмени кондуктор не пустила в автобус инвалида-колясочника, потому что в транспорте не было специальной площадки. Информация об этом появилась в паблике «ЧС Тюмень» соцсети «ВКонтакте». «Кондуктор не пустила инвалида на коляске в автобус из-за того, что нет площадки для колясок в автобусе. Автобус был не полный, мы бы вошли. Случай неоднократный — накипело! Позвонили в одну службу: сказали, решат вопрос, но с трудом верится! Стыдно за город с таким отношением! Надеюсь, дойдет до высших чинов! В городе доступная среда работает частично. Когда уже этот вопрос решат? Простояли минут 20, чтобы дождаться следующего», — сообщил анонимный автор публикации. В комментариях к записи мнения пользователей на этот счет разделились. «Кондуктор права, куда он там должен встать? На этой остановке может и не зашло много людей, а на следующей — полный автобус забьют. И что ему делать?», — поинтересовался Камиль Магадаев. «Почему у нас в России людей с ограниченными возможностями не считают за людей?! Не дай Бог кому оказаться на месте инвалида. Всем добра», — отметила Юлия Серебренникова. «Стыдно за людей которые так относятся к инвалидам. Они не виноваты, что такими стали или родились», — считает Валерий Глаголев. В адрес Тюменского автотранспортного предприятия №1 направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.