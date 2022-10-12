Курганские пчеловоды отправили мобилизованным 80 кг меда

13 октября 2022 в 00:20 Размер текста - 17 +

Курганские пчеловоды внесли свой вклад в поддержку мобилизованных земляков (архивное фото) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Жители Альменевского округа (Курганская область) отправили в учебную часть, где проходят подготовку мобилизованные земляки, партию гумпомощи. В числе посылок — примерно 80 кг меда, передают СМИ. «Первой принесла мед на пункт сбора Лилия Личман. Позже присоединились практически все местные пчеловоды. Я думаю, ребята будут рады такой посылке», — слова директора местного филиала Центра социального обслуживания населения Игоря Дегтярева опубликованы на сайте Zauralonline. URA.RU писало ранее, что курганский магазин устроил акцию: призванным по мобилизации мужчинам при предъявлении повестки выдавали по килограмму сала. А жители села Частоозерье собирают для мобилизованных земляков газовые баллоны, сухое топливо и инструменты. В то время, как курганские власти покупают военное оборудование и термосы. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране в конце сентября. Это решение он озвучил во время экстренного обращения к населению. После в руководстве Минобороны России подчеркивали, что призыву подлежат только те граждане, которые проходили службу в рядах ВС и обладают военно-учетными специальностями.

Жители Альменевского округа (Курганская область) отправили в учебную часть, где проходят подготовку мобилизованные земляки, партию гумпомощи. В числе посылок — примерно 80 кг меда, передают СМИ. «Первой принесла мед на пункт сбора Лилия Личман. Позже присоединились практически все местные пчеловоды. Я думаю, ребята будут рады такой посылке», — слова директора местного филиала Центра социального обслуживания населения Игоря Дегтярева опубликованы на сайте Zauralonline. URA.RU писало ранее, что курганский магазин устроил акцию: призванным по мобилизации мужчинам при предъявлении повестки выдавали по килограмму сала. А жители села Частоозерье собирают для мобилизованных земляков газовые баллоны, сухое топливо и инструменты. В то время, как курганские власти покупают военное оборудование и термосы. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране в конце сентября. Это решение он озвучил во время экстренного обращения к населению. После в руководстве Минобороны России подчеркивали, что призыву подлежат только те граждане, которые проходили службу в рядах ВС и обладают военно-учетными специальностями.