Жители Петуховского округа, уехавшие в Елань в рамках частичной мобилизации, на следующей неделе будут отправлены в Краснодарский край для дальнейшего прохождения службы. Об этом рассказал военком округа Александр Безденежных на концерте в поддержку мобилизованных земляков.
«Они (мобилизованные земляки) находятся сейчас в Елани — боевое слаживание. Через неделю уезжают в Краснодар», — говорит военком на видео, которое записала местная жительница Любовь Стряпихина. Из округа мобилизовано более 30 человек.
В Краснодарском крае петуховцев также выведут на полигоны для продолжения боевого слаживания. «Учиться военному делу тоже приходится», — отметил Безденежных. Проходившим службу людям придется освежить в памяти боевые навыки, полученные во время срочной службы.
Ранее URA.RU сообщало, что мобилизованного курганца из Елани отправили обратно домой. Это случилось после обнаруженных в части проблем со здоровьем у гражданина.
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