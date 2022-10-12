12 октября 2022

Мобилизованные курганцы отправятся из Елани на полигоны Краснодарского края. Видео

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Курганский военком рассказал, куда отправят мобилизованных граждан из Елани Фото:

Жители Петуховского округа, уехавшие в Елань в рамках частичной мобилизации, на следующей неделе будут отправлены в Краснодарский край для дальнейшего прохождения службы. Об этом рассказал военком округа Александр Безденежных на концерте в поддержку мобилизованных земляков.

«Они (мобилизованные земляки) находятся сейчас в Елани — боевое слаживание. Через неделю уезжают в Краснодар», — говорит военком на видео, которое записала местная жительница Любовь Стряпихина. Из округа мобилизовано более 30 человек.

В Краснодарском крае петуховцев также выведут на полигоны для продолжения боевого слаживания. «Учиться военному делу тоже приходится», — отметил Безденежных. Проходившим службу людям придется освежить в памяти боевые навыки, полученные во время срочной службы.

Ранее URA.RU сообщало, что мобилизованного курганца из Елани отправили обратно домой. Это случилось после обнаруженных в части проблем со здоровьем у гражданина.

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Жители Петуховского округа, уехавшие в Елань в рамках частичной мобилизации, на следующей неделе будут отправлены в Краснодарский край для дальнейшего прохождения службы. Об этом рассказал военком округа Александр Безденежных на концерте в поддержку мобилизованных земляков. «Они (мобилизованные земляки) находятся сейчас в Елани — боевое слаживание. Через неделю уезжают в Краснодар», — говорит военком на видео, которое записала местная жительница Любовь Стряпихина. Из округа мобилизовано более 30 человек. В Краснодарском крае петуховцев также выведут на полигоны для продолжения боевого слаживания. «Учиться военному делу тоже приходится», — отметил Безденежных. Проходившим службу людям придется освежить в памяти боевые навыки, полученные во время срочной службы. Ранее URA.RU сообщало, что мобилизованного курганца из Елани отправили обратно домой. Это случилось после обнаруженных в части проблем со здоровьем у гражданина.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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