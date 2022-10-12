Мобилизованные курганцы отправятся из Елани на полигоны Краснодарского края. Видео

13 октября 2022 в 18:41 Размер текста - 17 +

Курганский военком рассказал, куда отправят мобилизованных граждан из Елани Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Петуховского округа, уехавшие в Елань в рамках частичной мобилизации, на следующей неделе будут отправлены в Краснодарский край для дальнейшего прохождения службы. Об этом рассказал военком округа Александр Безденежных на концерте в поддержку мобилизованных земляков. «Они (мобилизованные земляки) находятся сейчас в Елани — боевое слаживание. Через неделю уезжают в Краснодар», — говорит военком на видео, которое записала местная жительница Любовь Стряпихина. Из округа мобилизовано более 30 человек. В Краснодарском крае петуховцев также выведут на полигоны для продолжения боевого слаживания. «Учиться военному делу тоже приходится», — отметил Безденежных. Проходившим службу людям придется освежить в памяти боевые навыки, полученные во время срочной службы. Ранее URA.RU сообщало, что мобилизованного курганца из Елани отправили обратно домой. Это случилось после обнаруженных в части проблем со здоровьем у гражданина.

Жители Петуховского округа, уехавшие в Елань в рамках частичной мобилизации, на следующей неделе будут отправлены в Краснодарский край для дальнейшего прохождения службы. Об этом рассказал военком округа Александр Безденежных на концерте в поддержку мобилизованных земляков. «Они (мобилизованные земляки) находятся сейчас в Елани — боевое слаживание. Через неделю уезжают в Краснодар», — говорит военком на видео, которое записала местная жительница Любовь Стряпихина. Из округа мобилизовано более 30 человек. В Краснодарском крае петуховцев также выведут на полигоны для продолжения боевого слаживания. «Учиться военному делу тоже приходится», — отметил Безденежных. Проходившим службу людям придется освежить в памяти боевые навыки, полученные во время срочной службы. Ранее URA.RU сообщало, что мобилизованного курганца из Елани отправили обратно домой. Это случилось после обнаруженных в части проблем со здоровьем у гражданина.