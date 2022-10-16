Курганского врача оштрафовали на 2 млн за взятку

17 октября 2022 в 12:53 Размер текста - 17 +

Курганского ветврача признали виновной в получении взятки от птицефабрики Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Кургане врача ГБУ «Курганский центр ветеринарии» признали виновным в получении взятки в крупном размере. Об этом рассказали в областной прокуратуре. «Курганский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении бывшего ветеринарного врача. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. „в“ ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в крупном размере)», — сообщили в пресс-службе ведомства. Виновную оштрафовали на 2 млн рублей и обязали выплатить размер полученной взятки Врач с 2008 года контролировала продукцию одной из птицефабрик Челябинской области. Чтобы делать это оперативно, она было параллельно устроена на данное предприятие и получала на нем зарплату. Суд посчитал это одним из признаков лояльности и дачей завуалированной взятки. Всего женщине было выплачено птицефабрикой 350 тысяч рублей. Помимо штрафа и возмещения ущерба, женщине запретили занимать должности «на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти». Срок запрета — 3 года, уточнили в прокуратуре. Ранее URA.RU сообщало, что бывшего руководителя курганского отдела полиции признали виновным в получении взятки. Суд признал вину экс-силовика после повторного рассмотрения дела.

В Кургане врача ГБУ «Курганский центр ветеринарии» признали виновным в получении взятки в крупном размере. Об этом рассказали в областной прокуратуре. «Курганский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении бывшего ветеринарного врача. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. „в“ ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в крупном размере)», — сообщили в пресс-службе ведомства. Виновную оштрафовали на 2 млн рублей и обязали выплатить размер полученной взятки Врач с 2008 года контролировала продукцию одной из птицефабрик Челябинской области. Чтобы делать это оперативно, она было параллельно устроена на данное предприятие и получала на нем зарплату. Суд посчитал это одним из признаков лояльности и дачей завуалированной взятки. Всего женщине было выплачено птицефабрикой 350 тысяч рублей. Помимо штрафа и возмещения ущерба, женщине запретили занимать должности «на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти». Срок запрета — 3 года, уточнили в прокуратуре. Ранее URA.RU сообщало, что бывшего руководителя курганского отдела полиции признали виновным в получении взятки. Суд признал вину экс-силовика после повторного рассмотрения дела.