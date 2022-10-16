Подрядчики тюменских властей получают отсрочки от мобилизации

Предприниматели, у которых есть обязательства перед правительством, получают отсрочки от мобилизации Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

В Тюменской области индивидуальные предприниматели, у которых имеются неисполненные контракты с правительством региона, получают отсрочки от мобилизации. Об этом сообщил военный комиссар Алексей Куличков, комментарий военкома опубликовал информационный центр правительства области.

«Да, есть случаи, когда есть контракты (у индивидуальных предпринимателей, подлежащих мобилизации — прим. URA.RU). Есть государственные, есть с правительством Тюменской области. Предоставляются отсрочки, выполняется контракт, дальше гражданин прибывает по повестке», — рассказал военный комиссар области Алексей Куличков.

Он также отметил, что о том, что у них есть неисполненные договоры, бизнесмены должны сообщать в ходе мобилизационных комиссий. По каждой ситуации будут приниматься решения.

Частичная мобилизация стартовала в России 21 сентября. Отсрочки от призыва предоставляют по различным основаниям. Одно из них — профессиональная деятельность. К примеру, на бронь могут рассчитывать IT-специалисты определенных специальностей.