Тюменская IT-компания ищет сотрудников, которым дадут отсрочку от мобилизации

17 октября 2022 в 12:26 Размер текста - 17 +

В IT-компании требуются не только программисты, но и инженеры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России IT-компания «Тюмень Прибор» ищет сотрудников, обещая дать им отсрочку от мобилизации при соблюдении ряда условий. Вакансии опубликованы на сервисе HeadHunter. «Аккредитованная производственная и IT-компания проводит набор активных, заинтересованных в росте и развитии, с горящими глазами работников. Предлагаем отсрочку от мобилизации», — говорится в объявлении ООО «Тюмень Прибор». Компании нужны начальник отдела эксплуатации, электромонтажник-схемщик, начальник отдела инжиниринга систем управления, инженер по наладке и испытаниям и инженер-программист. Предлагаемые зарплаты — от 39 до 100 тысяч рублей. Как отмечает работодатель, отсрочку смогут получить не все сотрудники, а лишь те, кто соответствует требованиям приказа Министерства цифрового развития. В нем содержится перечень приоритетных специальностей и направлений подготовки высшего образования для сотрудников IT-компаний, которые могут получить бронь. В списке 195 пунктов. Ранее URA.RU писало, что бронь от мобилизации тюменцам предлагают и другие местные компании. К примеру, «Завод БКУ» и оптико-механический завод.

IT-компания «Тюмень Прибор» ищет сотрудников, обещая дать им отсрочку от мобилизации при соблюдении ряда условий. Вакансии опубликованы на сервисе HeadHunter. «Аккредитованная производственная и IT-компания проводит набор активных, заинтересованных в росте и развитии, с горящими глазами работников. Предлагаем отсрочку от мобилизации», — говорится в объявлении ООО «Тюмень Прибор». Компании нужны начальник отдела эксплуатации, электромонтажник-схемщик, начальник отдела инжиниринга систем управления, инженер по наладке и испытаниям и инженер-программист. Предлагаемые зарплаты — от 39 до 100 тысяч рублей. Как отмечает работодатель, отсрочку смогут получить не все сотрудники, а лишь те, кто соответствует требованиям приказа Министерства цифрового развития. В нем содержится перечень приоритетных специальностей и направлений подготовки высшего образования для сотрудников IT-компаний, которые могут получить бронь. В списке 195 пунктов. Ранее URA.RU писало, что бронь от мобилизации тюменцам предлагают и другие местные компании. К примеру, «Завод БКУ» и оптико-механический завод.