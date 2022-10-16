Тюменская IT-компания ищет сотрудников, которым дадут отсрочку от мобилизации

IT-компания «Тюмень Прибор» ищет сотрудников, обещая дать им отсрочку от мобилизации при соблюдении ряда условий. Вакансии опубликованы на сервисе HeadHunter.
«Аккредитованная производственная и IT-компания проводит набор активных, заинтересованных в росте и развитии, с горящими глазами работников. Предлагаем отсрочку от мобилизации», — говорится в объявлении ООО «Тюмень Прибор».
Компании нужны начальник отдела эксплуатации, электромонтажник-схемщик, начальник отдела инжиниринга систем управления, инженер по наладке и испытаниям и инженер-программист. Предлагаемые зарплаты — от 39 до 100 тысяч рублей.
Как отмечает работодатель, отсрочку смогут получить не все сотрудники, а лишь те, кто соответствует требованиям приказа Министерства цифрового развития. В нем содержится перечень приоритетных специальностей и направлений подготовки высшего образования для сотрудников IT-компаний, которые могут получить бронь. В списке 195 пунктов.
Ранее URA.RU писало, что бронь от мобилизации тюменцам предлагают и другие местные компании. К примеру, «Завод БКУ» и оптико-механический завод.
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