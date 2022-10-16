16 октября 2022
15 октября 2022
14 октября 2022

Тюменская IT-компания ищет сотрудников, которым дадут отсрочку от мобилизации

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Хакер, IT (иллюстрации), взлом, програмист, хакерство, компьютерная грамотность, програмирование, компьютер, хакер
В IT-компании требуются не только программисты, но и инженеры Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

IT-компания «Тюмень Прибор» ищет сотрудников, обещая дать им отсрочку от мобилизации при соблюдении ряда условий. Вакансии опубликованы на сервисе HeadHunter.

«Аккредитованная производственная и IT-компания проводит набор активных, заинтересованных в росте и развитии, с горящими глазами работников. Предлагаем отсрочку от мобилизации», — говорится в объявлении ООО «Тюмень Прибор».

Компании нужны начальник отдела эксплуатации, электромонтажник-схемщик, начальник отдела инжиниринга систем управления, инженер по наладке и испытаниям и инженер-программист. Предлагаемые зарплаты — от 39 до 100 тысяч рублей.

Как отмечает работодатель, отсрочку смогут получить не все сотрудники, а лишь те, кто соответствует требованиям приказа Министерства цифрового развития. В нем содержится перечень приоритетных специальностей и направлений подготовки высшего образования для сотрудников IT-компаний, которые могут получить бронь. В списке 195 пунктов.

Ранее URA.RU писало, что бронь от мобилизации тюменцам предлагают и другие местные компании. К примеру, «Завод БКУ» и оптико-механический завод.

Все главные новости Тюменской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/TemuTyumenii 

IT-компания «Тюмень Прибор» ищет сотрудников, обещая дать им отсрочку от мобилизации при соблюдении ряда условий. Вакансии опубликованы на сервисе HeadHunter. «Аккредитованная производственная и IT-компания проводит набор активных, заинтересованных в росте и развитии, с горящими глазами работников. Предлагаем отсрочку от мобилизации», — говорится в объявлении ООО «Тюмень Прибор». Компании нужны начальник отдела эксплуатации, электромонтажник-схемщик, начальник отдела инжиниринга систем управления, инженер по наладке и испытаниям и инженер-программист. Предлагаемые зарплаты — от 39 до 100 тысяч рублей. Как отмечает работодатель, отсрочку смогут получить не все сотрудники, а лишь те, кто соответствует требованиям приказа Министерства цифрового развития. В нем содержится перечень приоритетных специальностей и направлений подготовки высшего образования для сотрудников IT-компаний, которые могут получить бронь. В списке 195 пунктов. Ранее URA.RU писало, что бронь от мобилизации тюменцам предлагают и другие местные компании. К примеру, «Завод БКУ» и оптико-механический завод.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...