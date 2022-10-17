Жителей Курганской области в Елани сформировали в специальную роту

Мобилизованные жители Половинского округа займутся ремонтом военной техники

Спецроте, состоящей из курганцев, привезли инструменты (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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Мобилизованные из Половинского округа Курганской области, которые сейчас проходят подготовку в военной части в Елани (Свердловская область), составили костяк ремонтной роты. Для работы им привезли необходимые инструменты. Информация опубликована в группе газеты «Вестник района» в социальной сети «ВКонтакте».

«Половинцы составили костяк ремонтной роты. Вместе с командиром готовятся к будущей работе — возвращать в строй технику», — говорится в сообщении районной газеты. Сварку, электроды, пилы, домкраты, наборы ключей и другие инструменты привез глава половинского крестьянского фермерского хозяйства Армэн Хачатурян. На эти цели предприниматель потратил 120 тысяч рублей.

По словам командира роты, оборудование и инструменты нужны для выполнения поставленных задач. «При отправке в зону спецоперации наше подразделение, конечно же, обеспечат необходимыми инструментами, но, когда они есть — надежнее», — цитирует издание мобилизованного жителя округа.

Ранее URA.RU писало, что 17 октября губернатор Курганской области Вадим Шумков вместе со своими заместителями посетил воинскую часть в Елани. Они передали мобилизованным курганцам снаряжение, экипировку и походное питание.

Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ о частичной мобилизации в стране. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денационализации Украины. Ее цель, по словам представителей власти Российской Федерации, призвана завершить восьмилетние боевые действия в Донбассе.