В России намерены ввести штраф за передачу номера другому лицу

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству одобрил поправки, предусматривающие штрафы до 50 тысяч рублей за передачу абонентского номера другому лицу. Соответствующие изменения внесены ко второму чтению законопроекта о штрафах за нарушения в сфере транспортно-экспедиционной деятельности, опубликовано в думской электронной базе.
Как следует из пояснительных материалов, поправками предлагается дополнить КоАП новой статьей 13.29.1, устанавливающей ответственность за передачу абонентского номера или предоставление доступа к услугам сотовой связи с нарушением законодательства. «Передача абонентского номера или предоставление возможности пользования услугами связи третьим лицам без соблюдения требований закона влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 30 до 50 тысяч рублей», — говорится в пояснительной записке к документу.
Дополнительно поправки предусматривают административную ответственность для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за незаконную передачу абонентских номеров или предоставление доступа к услугам связи людям, не являющимся их сотрудниками. Для индивидуальных предпринимателей размер штрафа составит от 50 до 100 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 до 200 тысяч рублей.
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