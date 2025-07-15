15 июля 2025

В России намерены ввести штраф за передачу номера другому лицу

© Служба новостей «URA.RU»
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В РФ собираются ввести штраф до 50 тысяч рублей за передачу номера другому лицу
В РФ собираются ввести штраф до 50 тысяч рублей за передачу номера другому лицу Фото:

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству одобрил поправки, предусматривающие штрафы до 50 тысяч рублей за передачу абонентского номера другому лицу. Соответствующие изменения внесены ко второму чтению законопроекта о штрафах за нарушения в сфере транспортно-экспедиционной деятельности, опубликовано в думской электронной базе.

Как следует из пояснительных материалов, поправками предлагается дополнить КоАП новой статьей 13.29.1, устанавливающей ответственность за передачу абонентского номера или предоставление доступа к услугам сотовой связи с нарушением законодательства. «Передача абонентского номера или предоставление возможности пользования услугами связи третьим лицам без соблюдения требований закона влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 30 до 50 тысяч рублей», — говорится в пояснительной записке к документу.

Дополнительно поправки предусматривают административную ответственность для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за незаконную передачу абонентских номеров или предоставление доступа к услугам связи людям, не являющимся их сотрудниками. Для индивидуальных предпринимателей размер штрафа составит от 50 до 100 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 до 200 тысяч рублей.

Также в ГД одобрили новые штрафы за использование VPN и поисковые запросы экстремистских материалов. За какие действия в интернете россияне могут получить наказание — в материале URA.RU.

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Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству одобрил поправки, предусматривающие штрафы до 50 тысяч рублей за передачу абонентского номера другому лицу. Соответствующие изменения внесены ко второму чтению законопроекта о штрафах за нарушения в сфере транспортно-экспедиционной деятельности, опубликовано в думской электронной базе. Как следует из пояснительных материалов, поправками предлагается дополнить КоАП новой статьей 13.29.1, устанавливающей ответственность за передачу абонентского номера или предоставление доступа к услугам сотовой связи с нарушением законодательства. «Передача абонентского номера или предоставление возможности пользования услугами связи третьим лицам без соблюдения требований закона влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 30 до 50 тысяч рублей», — говорится в пояснительной записке к документу. Дополнительно поправки предусматривают административную ответственность для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за незаконную передачу абонентских номеров или предоставление доступа к услугам связи людям, не являющимся их сотрудниками. Для индивидуальных предпринимателей размер штрафа составит от 50 до 100 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 до 200 тысяч рублей. Также в ГД одобрили новые штрафы за использование VPN и поисковые запросы экстремистских материалов. За какие действия в интернете россияне могут получить наказание — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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