Мобилизованные курганцы записали видео из Елани для земляков

Мобилизованные, призванные из Куртамышского округа Курганской области, поблагодарили земляков за помощь и детские письма. Также они заверили, что курганцы могут спать спокойно, пока они защищают Родину. Соответствующий пост с видео опубликован в группе администрации района в соцсети «ВКонтакте».
«Уважаемые земляки хотим выразить искреннюю благодарность всем жителям Куртамышского района, всему подрастающему поколению: за письма, за рисунки. А также за морально-боевой дух. От всех ребят от призывников, кто сейчас выполняет свой воинский долг, мы хотели бы вам передать, что вы можете спать спокойно. Родину защитим. Всем мир», — говорят военнослужащие. В видеозаписи на фоне были слышны учебные выстрелы.
До этого URA.RU сообщало, что сотрудники управления Росгвардии по Курганской области, выполняющие боевые задачи, отправили видеообращение с благодарностью в адрес курганских школьников. Ранее учащиеся школ №22 и №40 отправили письма на передовую.
Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. Глава страны отметил, что к мобилизации будут призваны бывшие военные, прежде всего имеющие специальности или боевой опыт.
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