Comedy Club закрывается спустя почти 19 лет эфира

19 сентября 2024 в 15:50 Размер текста - 17 +

Гарик Харламов объявил о закрытии проекта Comedy Club Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Телеканал ТНТ объявил о закрытии юмористического шоу Comedy Club, выходившего в эфир с 2005 года. 20 сентября на канале выйдет заключительный выпуск. Об этом рассказали в пресс-службе холдинга «Газпром-медиа Развлекательное Телевидение», куда входит ТНТ. «Мы подтверждаем, что Comedy Club закрывается», — приводится в релизе цитата продюсера программы Гарика Харламова. Сообщение передает газета «Ведомости». Ранее на закрытие программы, которая держалась в эфире почти 19 лет, намекала директор телеканала ТНТ Тина Канделаки. «Прощай, Comedy», — резюмировала она. При этом она дала понять, что проект не уйдет в забвение, а будет перезапущен. Comedy Club — российское юмористическое шоу производства Comedy Club Production, выходящее на телеканале ТНТ с 23 апреля 2005 года. Резидентами программы были в свое время множество комиков, среди которых: Гарик Харламов, Павел Воля, Тимур Батрутдинов, Демис Карибидис, Марина Кравец, Андрей Бебуришвили и другие. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Телеканал ТНТ объявил о закрытии юмористического шоу Comedy Club, выходившего в эфир с 2005 года. 20 сентября на канале выйдет заключительный выпуск. Об этом рассказали в пресс-службе холдинга «Газпром-медиа Развлекательное Телевидение», куда входит ТНТ. «Мы подтверждаем, что Comedy Club закрывается», — приводится в релизе цитата продюсера программы Гарика Харламова. Сообщение передает газета «Ведомости». Ранее на закрытие программы, которая держалась в эфире почти 19 лет, намекала директор телеканала ТНТ Тина Канделаки. «Прощай, Comedy», — резюмировала она. При этом она дала понять, что проект не уйдет в забвение, а будет перезапущен. Comedy Club — российское юмористическое шоу производства Comedy Club Production, выходящее на телеканале ТНТ с 23 апреля 2005 года. Резидентами программы были в свое время множество комиков, среди которых: Гарик Харламов, Павел Воля, Тимур Батрутдинов, Демис Карибидис, Марина Кравец, Андрей Бебуришвили и другие.