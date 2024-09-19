Comedy Club закрывается спустя почти 19 лет эфира

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Гарик Харламов объявил о закрытии проекта Comedy Club Фото:

Телеканал ТНТ объявил о закрытии юмористического шоу Comedy Club, выходившего в эфир с 2005 года. 20 сентября на канале выйдет заключительный выпуск. Об этом рассказали в пресс-службе холдинга «Газпром-медиа Развлекательное Телевидение», куда входит ТНТ.

«Мы подтверждаем, что Comedy Club закрывается», — приводится в релизе цитата продюсера программы Гарика Харламова. Сообщение передает газета «Ведомости».

Ранее на закрытие программы, которая держалась в эфире почти 19 лет, намекала директор телеканала ТНТ Тина Канделаки. «Прощай, Comedy», — резюмировала она. При этом она дала понять, что проект не уйдет в забвение, а будет перезапущен.

Comedy Club — российское юмористическое шоу производства Comedy Club Production, выходящее на телеканале ТНТ с 23 апреля 2005 года. Резидентами программы были в свое время множество комиков, среди которых: Гарик Харламов, Павел Воля, Тимур Батрутдинов, Демис Карибидис, Марина Кравец, Андрей Бебуришвили и другие.

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Телеканал ТНТ объявил о закрытии юмористического шоу Comedy Club, выходившего в эфир с 2005 года. 20 сентября на канале выйдет заключительный выпуск. Об этом рассказали в пресс-службе холдинга «Газпром-медиа Развлекательное Телевидение», куда входит ТНТ. «Мы подтверждаем, что Comedy Club закрывается», — приводится в релизе цитата продюсера программы Гарика Харламова. Сообщение передает газета «Ведомости». Ранее на закрытие программы, которая держалась в эфире почти 19 лет, намекала директор телеканала ТНТ Тина Канделаки. «Прощай, Comedy», — резюмировала она. При этом она дала понять, что проект не уйдет в забвение, а будет перезапущен. Comedy Club — российское юмористическое шоу производства Comedy Club Production, выходящее на телеканале ТНТ с 23 апреля 2005 года. Резидентами программы были в свое время множество комиков, среди которых: Гарик Харламов, Павел Воля, Тимур Батрутдинов, Демис Карибидис, Марина Кравец, Андрей Бебуришвили и другие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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