Как российский бизнес помогает молодым родителям

Среди мер — путевки в санатории, ежемесячные выплаты, открытие катков и бассейнов

18 сентября 2024 в 16:24 Размер текста - 17 +

У российских компаний появился тренд на поддержку сотрудников с детьми Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Российские компании разработали ряд мер поддержки семей с детьми, среди которых не только денежные выплаты беременным и родившим женщинам, но и жилищные программы, путевки на отдых для всей семьи, генные исследования, корпоративные детские сады, игровые зоны и вовлечение в работу родителей с первых дней жизни. Выплаты, путевки и генные исследования Согласно опросу ВЦИОМ, 66% россиян полагают, что работодатели обязаны оказывать дополнительную помощь сотрудникам с несовершеннолетними детьми. Российские предприятия все чаще откликаются на эту потребность. Например, для детей сотрудников Новолипецкого металлургического комбината летом открыты несколько специализированных лагерей. Четыре тематические смены позволили детям познакомиться с профессиями родителей и получить полезные навыки в кружках по металлургии, робототехнике и конструированию. Олег Кривохижин из Института демографической политики имени Д. И. Менделеева отметил практику ГК «Дело», где запущена корпоративная программа поощрения рождаемости и многодетности. Например, при рождении третьего и последующего ребенка сотрудник может получить миллион рублей. В компании «Газпром Трансгаз Москва» коллективный договор предусматривает выплаты при рождении ребенка, которые увеличиваются при рождении третьего и последующих детей. Компании стремятся организовать досуг не только для детей, но и для всей семьи. На совместном мероприятии ВЦИОМ и Ассоциации менеджеров Ирина Жуйкова, директор департамента социальной политики ПАО «ГМК Норильский никель» рассказала, что 24 тысячи сотрудников предприятия ежегодно отправляются в отпуск с семьями по санаторным путевкам. «Из инноваций: мы проводим специальное исследование на генном уровне для сотрудников и их семей. Это позволяет выявить тенденции в здоровье и корректировать программу санаторного лечения», — комментирует Жуйкова. Также «Норникель» организует детские программы, семейно-спортивные мероприятия и арт-фестивали. Созданы научно-технические маевки в лабораториях технического творчества. Подобные практики существуют не только на крупных предприятиях. В воронежской компании «Селекционно-гибридный центр» многодетным сотрудникам предусмотрены ежемесячные выплаты на содержание детей. В компании Lime сотрудники получают материальную помощь при рождении или усыновлении ребенка, а молодым мамам дарят бэби-боксы. Также проводятся фестивали и конкурсы для семей. В группе НЛМК запущена школа родителей «Семейные высоты», которая помогает развивать отношения с детьми. Родителям малышей до трех лет предоставляются ежемесячные выплаты, а детей постарше отправляют в лагеря и санатории. Жилищные программы и соцобъекты Одним из ключевых факторов для сотрудников, помимо зарплаты и социальных гарантий, являются условия жизни их семей. Корпоративные жилищные программы становятся эффективным инструментом для компаний, стремящихся поддержать своих работников и сохранить квалифицированные кадры. Ирина Жуйкова отметила, что в «Норникеле» действуют программы льготного ипотечного кредитования и схемы софинансирования покупки жилья, которые удерживают сотрудников на предприятии до 10 лет. По этим программам около 8 тысяч работников улучшили свои жилищные условия. Например, одна из стратегий предусматривает, что сотрудник выплачивает половину стоимости квартиры в течение десяти лет без процентов, а оставшуюся часть покрывает компания. В случае льготного кредитования сотрудники могут оформить ипотеку в любом банке, при этом компания предоставляет беспроцентный заем на первоначальный взнос и компенсирует часть банковских процентов. Средний уровень текучести кадров среди участников этих программ составляет всего 1,9%. Примером успешной реализации таких инициатив является мини-город Завидово. Десять лет назад, когда компания начала строительство первых домов для сотрудников, там было всего несколько малоэтажных зданий. Сегодня это развивающийся город-порт с детскими садами, новой школой и медицинским центром, который привлекает туристов и создает новые рабочие места. Компании поддерживают сотрудников с помощью корпоративных жилищных программ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Компания «Металлоинвест» стремится удерживать активную молодежь в своих регионах присутствия — Осколе, Губкине и Железногорске — побуждая их учиться в местных учебных заведениях и строить карьеру на предприятиях родного города. В рамках программы социальных инвестиций «Вместе!» в этих городах благоустраиваются парки, детские и спортивные площадки, ремонтируются культурные объекты, проводятся выставки и театральные постановки. Развивается образование и профориентация школьников, поддерживаются инициативы педагогов и учащихся. В Губкине открыт ледовый каток «Железный лед», начато строительство спортивного комплекса с бассейном и залом для единоборств; в Старом Осколе реконструирован Центр молодежных инициатив и Центр современного искусства «Быль»; в Железногорске проведен капитальный ремонт бассейна «Нептун», благоустроены общественные пространства в городском парке им. Н.А. Никитина и на аллее им. А.В. Варичева, а школы оснащены современными учебными классами по программе «Класс 21 века». Корпоративный детский сад Согласно опросу, проведенному Службой исследований HeadHunter среди более чем 10 000 работников российских компаний, 41% респондентов хотя бы раз приводили своих детей на рабочее место. Однако лишь 4% делают это регулярно, в то время как 77% участников опроса делают это редко. Чаще всего детей на работу берут представители высшего руководства. В профессиональном контексте чаще всего в офисах оказываются дети сотрудников, работающих в сферах маркетинга и продаж. 64% опрошенных считают, что работодатели должны создавать специальные условия для семейных сотрудников, например, детские комнаты, офисные детские сады, услуги няни, места для кормления и смены подгузников, а также услуги аниматоров для развлечения детей. Компания «Яндекс» предоставляет возможность детям сотрудников находиться в офисе. В помещениях компании есть игровые зоны, где дети могут рисовать и обедать. Также есть спецпрограмма поддержки молодых матерей, которая включает расширенную медицинскую страховку на период беременности и родов. В Mail.Ru Group также не против нахождения детей сотрудников в офисе и иногда даже вовлекают их в тестирование новых продуктов. Программа MyFamily помогает работникам находить баланс между карьерой и семейной жизнью: компания регулярно организует семейные выходные и детские спектакли прямо в офисе. В последние годы многие компании начали открывать собственные детские сады. Исследование Millhouse среди арендаторов бизнес-парка «Крылатские холмы» показало, что около 70% родителей дошкольников готовы отдать ребенка в детский сад рядом с работой. Для многих женщин с маленькими детьми наличие полноценного детсада «под рукой» решает множество задач, облегчая повседневную логистику и экономя личное время. Банк «Хоум кредит» открыл корпоративный детский сад «Оранжерея» в Обнинске. Учреждение получило лицензию и было укомплектовано всем необходимым, включая спальню и прачечную. Еще одним удачным примером является корпоративный детский сад компании «Эвалар», открытый в Бийске. На его содержание компания тратила около 20 миллионов рублей в год, что помогло решить проблему нехватки кадров. В «Эвалар» отметили, что благодаря созданию детского сада, удалось привлечь квалифицированных специалистов из Томска и Новосибирска. Компания 2GIS, расположенная в Новосибирске, также имеет собственный детский сад и образовательный центр для школьников. Обучение в этих учреждениях платное, но сотрудники получают скидки. Сотрудники с пеленок Бытует мнение, что молодые родители — проблема для работодателей, поскольку им часто нужно уходить на больничный по уходу за ребенком, или они не могут задержаться так как нужно забирать его из садика или школы. Однако такой подход имеет элементы дискриминации, ведь даже бездетные сотрудники сталкиваются с личными обстоятельствами, увлечениями и проблемами со здоровьем. Вместо того чтобы отказывать родителям с маленькими детьми, следует создать условия, при которых их семейные обязательства не будут восприниматься как помеха. «Работодатели, которые стратегически смотрят в будущее, обычно гораздо лояльнее относятся к молодым сотрудникам, — комментирует Наталья Паденко, руководительница комитета по развитию женского предпринимательства Тюменского регионального отделения „Опора России“. — Когда ты планируешь бизнес не на год, а на 10-20 лет, то понимаешь, что дети вырастут, а лояльность высококвалифицированного сотрудника останется». Корпоративные детские сады необходимы не только родителям, но и самим работодателям Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Корпоративные детские сады необходимы не только родителям, но и самим работодателям. Специалисты в области HR и психологии отмечают, что современные работники все чаще обращают внимание не только на уровень зарплаты, но и на общее удовлетворение от работы. Кроме того, когда дети с раннего возраста вовлекаются в рабочую среду родителей, это может привести к образованию корпоративных династий. Работодатели получают возможность «вырастить» будущих сотрудников. «Наша компания поддерживает семьи сотрудников. В шутку можно назвать нашу стратегию корпоративной семейной политики «от пеленок до рабочих ботинок»», — делится Ирина Жуйкова, директор департамента социальной политики ПАО «ГМК Норильский никель». — Дети сотрудников получают новогодние подарки с тематическими книгами о нашей деятельности и профессиях в компании. Молодые сотрудники проводят уроки для младших школьников, а старшеклассники участвуют в профориентационных экскурсиях на предприятиях вместе с родителями». Как результат, в прошлом году в Норильске было зарегистрировано около 200 трудовых династий в 35 подразделениях компании, а общий стаж некоторых семей превышает 30 лет, у одной из них — 120 лет. Государство также стремится помочь в этом направлении. В ходе обсуждения стратегии поддержки женщин на 2023—2030 годы Нина Останина, глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, отметила необходимость разработки налоговых льгот и снижения арендных ставок для работодателей, которые принимают на работу женщин с детьми. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские компании разработали ряд мер поддержки семей с детьми, среди которых не только денежные выплаты беременным и родившим женщинам, но и жилищные программы, путевки на отдых для всей семьи, генные исследования, корпоративные детские сады, игровые зоны и вовлечение в работу родителей с первых дней жизни. Согласно опросу ВЦИОМ, 66% россиян полагают, что работодатели обязаны оказывать дополнительную помощь сотрудникам с несовершеннолетними детьми. Российские предприятия все чаще откликаются на эту потребность. Например, для детей сотрудников Новолипецкого металлургического комбината летом открыты несколько специализированных лагерей. Четыре тематические смены позволили детям познакомиться с профессиями родителей и получить полезные навыки в кружках по металлургии, робототехнике и конструированию. Олег Кривохижин из Института демографической политики имени Д. И. Менделеева отметил практику ГК «Дело», где запущена корпоративная программа поощрения рождаемости и многодетности. Например, при рождении третьего и последующего ребенка сотрудник может получить миллион рублей. В компании «Газпром Трансгаз Москва» коллективный договор предусматривает выплаты при рождении ребенка, которые увеличиваются при рождении третьего и последующих детей. Также «Норникель» организует детские программы, семейно-спортивные мероприятия и арт-фестивали. Созданы научно-технические маевки в лабораториях технического творчества. Подобные практики существуют не только на крупных предприятиях. В воронежской компании «Селекционно-гибридный центр» многодетным сотрудникам предусмотрены ежемесячные выплаты на содержание детей. В компании Lime сотрудники получают материальную помощь при рождении или усыновлении ребенка, а молодым мамам дарят бэби-боксы. Также проводятся фестивали и конкурсы для семей. В группе НЛМК запущена школа родителей «Семейные высоты», которая помогает развивать отношения с детьми. Родителям малышей до трех лет предоставляются ежемесячные выплаты, а детей постарше отправляют в лагеря и санатории. Одним из ключевых факторов для сотрудников, помимо зарплаты и социальных гарантий, являются условия жизни их семей. Корпоративные жилищные программы становятся эффективным инструментом для компаний, стремящихся поддержать своих работников и сохранить квалифицированные кадры. Ирина Жуйкова отметила, что в «Норникеле» действуют программы льготного ипотечного кредитования и схемы софинансирования покупки жилья, которые удерживают сотрудников на предприятии до 10 лет. По этим программам около 8 тысяч работников улучшили свои жилищные условия. Например, одна из стратегий предусматривает, что сотрудник выплачивает половину стоимости квартиры в течение десяти лет без процентов, а оставшуюся часть покрывает компания. В случае льготного кредитования сотрудники могут оформить ипотеку в любом банке, при этом компания предоставляет беспроцентный заем на первоначальный взнос и компенсирует часть банковских процентов. Средний уровень текучести кадров среди участников этих программ составляет всего 1,9%. Примером успешной реализации таких инициатив является мини-город Завидово. Десять лет назад, когда компания начала строительство первых домов для сотрудников, там было всего несколько малоэтажных зданий. Сегодня это развивающийся город-порт с детскими садами, новой школой и медицинским центром, который привлекает туристов и создает новые рабочие места. Компания «Металлоинвест» стремится удерживать активную молодежь в своих регионах присутствия — Осколе, Губкине и Железногорске — побуждая их учиться в местных учебных заведениях и строить карьеру на предприятиях родного города. В рамках программы социальных инвестиций «Вместе!» в этих городах благоустраиваются парки, детские и спортивные площадки, ремонтируются культурные объекты, проводятся выставки и театральные постановки. Развивается образование и профориентация школьников, поддерживаются инициативы педагогов и учащихся. В Губкине открыт ледовый каток «Железный лед», начато строительство спортивного комплекса с бассейном и залом для единоборств; в Старом Осколе реконструирован Центр молодежных инициатив и Центр современного искусства «Быль»; в Железногорске проведен капитальный ремонт бассейна «Нептун», благоустроены общественные пространства в городском парке им. Н.А. Никитина и на аллее им. А.В. Варичева, а школы оснащены современными учебными классами по программе «Класс 21 века». Согласно опросу, проведенному Службой исследований HeadHunter среди более чем 10 000 работников российских компаний, 41% респондентов хотя бы раз приводили своих детей на рабочее место. Однако лишь 4% делают это регулярно, в то время как 77% участников опроса делают это редко. Чаще всего детей на работу берут представители высшего руководства. В профессиональном контексте чаще всего в офисах оказываются дети сотрудников, работающих в сферах маркетинга и продаж. Компания «Яндекс» предоставляет возможность детям сотрудников находиться в офисе. В помещениях компании есть игровые зоны, где дети могут рисовать и обедать. Также есть спецпрограмма поддержки молодых матерей, которая включает расширенную медицинскую страховку на период беременности и родов. В Mail.Ru Group также не против нахождения детей сотрудников в офисе и иногда даже вовлекают их в тестирование новых продуктов. Программа MyFamily помогает работникам находить баланс между карьерой и семейной жизнью: компания регулярно организует семейные выходные и детские спектакли прямо в офисе. В последние годы многие компании начали открывать собственные детские сады. Исследование Millhouse среди арендаторов бизнес-парка «Крылатские холмы» показало, что около 70% родителей дошкольников готовы отдать ребенка в детский сад рядом с работой. Для многих женщин с маленькими детьми наличие полноценного детсада «под рукой» решает множество задач, облегчая повседневную логистику и экономя личное время. Банк «Хоум кредит» открыл корпоративный детский сад «Оранжерея» в Обнинске. Учреждение получило лицензию и было укомплектовано всем необходимым, включая спальню и прачечную. Еще одним удачным примером является корпоративный детский сад компании «Эвалар», открытый в Бийске. На его содержание компания тратила около 20 миллионов рублей в год, что помогло решить проблему нехватки кадров. В «Эвалар» отметили, что благодаря созданию детского сада, удалось привлечь квалифицированных специалистов из Томска и Новосибирска. Компания 2GIS, расположенная в Новосибирске, также имеет собственный детский сад и образовательный центр для школьников. Обучение в этих учреждениях платное, но сотрудники получают скидки. Бытует мнение, что молодые родители — проблема для работодателей, поскольку им часто нужно уходить на больничный по уходу за ребенком, или они не могут задержаться так как нужно забирать его из садика или школы. Однако такой подход имеет элементы дискриминации, ведь даже бездетные сотрудники сталкиваются с личными обстоятельствами, увлечениями и проблемами со здоровьем. Вместо того чтобы отказывать родителям с маленькими детьми, следует создать условия, при которых их семейные обязательства не будут восприниматься как помеха. «Работодатели, которые стратегически смотрят в будущее, обычно гораздо лояльнее относятся к молодым сотрудникам, — комментирует Наталья Паденко, руководительница комитета по развитию женского предпринимательства Тюменского регионального отделения „Опора России“. — Когда ты планируешь бизнес не на год, а на 10-20 лет, то понимаешь, что дети вырастут, а лояльность высококвалифицированного сотрудника останется». Корпоративные детские сады необходимы не только родителям, но и самим работодателям. Специалисты в области HR и психологии отмечают, что современные работники все чаще обращают внимание не только на уровень зарплаты, но и на общее удовлетворение от работы. Кроме того, когда дети с раннего возраста вовлекаются в рабочую среду родителей, это может привести к образованию корпоративных династий. Работодатели получают возможность «вырастить» будущих сотрудников. «Наша компания поддерживает семьи сотрудников. В шутку можно назвать нашу стратегию корпоративной семейной политики «от пеленок до рабочих ботинок»», — делится Ирина Жуйкова, директор департамента социальной политики ПАО «ГМК Норильский никель». — Дети сотрудников получают новогодние подарки с тематическими книгами о нашей деятельности и профессиях в компании. Молодые сотрудники проводят уроки для младших школьников, а старшеклассники участвуют в профориентационных экскурсиях на предприятиях вместе с родителями». Государство также стремится помочь в этом направлении. В ходе обсуждения стратегии поддержки женщин на 2023—2030 годы Нина Останина, глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, отметила необходимость разработки налоговых льгот и снижения арендных ставок для работодателей, которые принимают на работу женщин с детьми.