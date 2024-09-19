РБК: PayPal будет забирать по 3,5 тысячи у россиян за неактивные счета

19 сентября 2024 в 17:04 Размер текста - 17 +

Россияне, имеющие неактивные счета в PayPal, должны будут заплатить комиссию Фото: Илья Московец © URA.RU С 7 октября PayPal начнет взимать комиссию с неактивных счетов россиян. Об этом говорится в клиентской рассылке платежного сервиса. «Мы вводим комиссию за продление обслуживания для поддержания вашего счета в случае наличия остатка на счете PayPal в любой валюте», — говорится в сообщении. Его приводит РБК. Размер комиссии составит 3,5 тысячи рублей. Эта мера коснется аккаунтов, на которых не проводились операции в течение последних 12 месяцев, но имеются средства. В сообщении компания также указала, что пользователь, который не согласен с новыми комиссиями, должен закрыть свой счет PayPal до даты вступления этих изменений в силу. PayPay является одной из крупнейших систем электронных платежей, которой пользуется более 38 миллионов человек. В 2022 году, после начала спецоперации, компания заявила о своем временном уходе из России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С 7 октября PayPal начнет взимать комиссию с неактивных счетов россиян. Об этом говорится в клиентской рассылке платежного сервиса. «Мы вводим комиссию за продление обслуживания для поддержания вашего счета в случае наличия остатка на счете PayPal в любой валюте», — говорится в сообщении. Его приводит РБК. Размер комиссии составит 3,5 тысячи рублей. Эта мера коснется аккаунтов, на которых не проводились операции в течение последних 12 месяцев, но имеются средства. В сообщении компания также указала, что пользователь, который не согласен с новыми комиссиями, должен закрыть свой счет PayPal до даты вступления этих изменений в силу. PayPay является одной из крупнейших систем электронных платежей, которой пользуется более 38 миллионов человек. В 2022 году, после начала спецоперации, компания заявила о своем временном уходе из России.