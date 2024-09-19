РБК: PayPal будет забирать по 3,5 тысячи у россиян за неактивные счета

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Судебный процесс над Эваном Гершковичем. Екатеринбург, телефон в руках
Россияне, имеющие неактивные счета в PayPal, должны будут заплатить комиссию Фото:

С 7 октября PayPal начнет взимать комиссию с неактивных счетов россиян. Об этом говорится в клиентской рассылке платежного сервиса.

«Мы вводим комиссию за продление обслуживания для поддержания вашего счета в случае наличия остатка на счете PayPal в любой валюте», — говорится в сообщении. Его приводит РБК.

Размер комиссии составит 3,5 тысячи рублей. Эта мера коснется аккаунтов, на которых не проводились операции в течение последних 12 месяцев, но имеются средства. В сообщении компания также указала, что пользователь, который не согласен с новыми комиссиями, должен закрыть свой счет PayPal до даты вступления этих изменений в силу.

PayPay является одной из крупнейших систем электронных платежей, которой пользуется более 38 миллионов человек. В 2022 году, после начала спецоперации, компания заявила о своем временном уходе из России.

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С 7 октября PayPal начнет взимать комиссию с неактивных счетов россиян. Об этом говорится в клиентской рассылке платежного сервиса. «Мы вводим комиссию за продление обслуживания для поддержания вашего счета в случае наличия остатка на счете PayPal в любой валюте», — говорится в сообщении. Его приводит РБК. Размер комиссии составит 3,5 тысячи рублей. Эта мера коснется аккаунтов, на которых не проводились операции в течение последних 12 месяцев, но имеются средства. В сообщении компания также указала, что пользователь, который не согласен с новыми комиссиями, должен закрыть свой счет PayPal до даты вступления этих изменений в силу. PayPay является одной из крупнейших систем электронных платежей, которой пользуется более 38 миллионов человек. В 2022 году, после начала спецоперации, компания заявила о своем временном уходе из России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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