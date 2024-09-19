Суд освободил из-под стражи Мартынову, осужденную за попытку убийства дочери

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Заседание по делу Александра Наумова. Екатеринбург, уголовное дело, фемида, суд, судебный процесс, судебное заседание
Суд назначил Мартыновой восемь лет условного заключения Фото:

Суд освободил Антонину Федорову (Мартынову) из-под стражи, ей назначено восемь лет условного заключения. Она была осуждена за попытку убийства своей дочери, сообщают журналисты.

«Суд освободил из-под стражи Антонину Мартынову, осужденную за попытку убийства дочери 16 лет назад», — передает ТАСС из зала суда. После этого ей назначили восемь лет условно.

Ранее Апелляционный суд готовился рассмотреть возможность отмены приговора Мартыновой, осужденной на девять лет за попытку убийства. Инициатива об отмене исходила от ее дочери и поддерживалась адвокатами осужденной. Они настаивали на пересмотре дела, указывая на многочисленные процессуальные нарушения, которые были допущены в ходе первоначального судебного разбирательства.

Происшествие, ставшее предметом судебного дела, произошло в 2007 году в Великом Новгороде. По версии обвинения, Антонина Мартынова сбросила свою двухлетнюю дочь с лестницы, чтобы та не мешала ей устраивать личную жизнь. Сама женщина утверждает, что произошел несчастный случай — дочь выскочила из квартиры и упала с лестницы, пока мать чистила зубы в ванной.

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Суд освободил Антонину Федорову (Мартынову) из-под стражи, ей назначено восемь лет условного заключения. Она была осуждена за попытку убийства своей дочери, сообщают журналисты. «Суд освободил из-под стражи Антонину Мартынову, осужденную за попытку убийства дочери 16 лет назад», — передает ТАСС из зала суда. После этого ей назначили восемь лет условно. Ранее Апелляционный суд готовился рассмотреть возможность отмены приговора Мартыновой, осужденной на девять лет за попытку убийства. Инициатива об отмене исходила от ее дочери и поддерживалась адвокатами осужденной. Они настаивали на пересмотре дела, указывая на многочисленные процессуальные нарушения, которые были допущены в ходе первоначального судебного разбирательства. Происшествие, ставшее предметом судебного дела, произошло в 2007 году в Великом Новгороде. По версии обвинения, Антонина Мартынова сбросила свою двухлетнюю дочь с лестницы, чтобы та не мешала ей устраивать личную жизнь. Сама женщина утверждает, что произошел несчастный случай — дочь выскочила из квартиры и упала с лестницы, пока мать чистила зубы в ванной.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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