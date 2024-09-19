Путин присвоил почетное звание «гвардейская» двум армиям. Скрин

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Владимир Путин на ВДНХ. Москва, путин владимир
Владимир Путин отметил заслуги российских военных Фото:

Президент России Владимир Путин подписал указ, присваивающий почетное наименование «гвардейская» 11-й Краснознаменной армии ВВС и ПВО, а также 51-й общевойсковой Донецкой армии. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Путин подписал указ о присвоении 11-й Краснознаменной армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны почетного наименования „гвардейская“», — говорится в сообщении Минобороны. Там добавили, что 51-я общевойсковая Донецкая армия также была удостоена статуса «гвардейской» за массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество, проявленные во время боевых действий по защите Отечества.

Указ о присвоении 11-й Краснознаменной армии звания «гвардейская»
Указ о присвоении 11-й Краснознаменной армии звания «гвардейская»
Фото:
Указ о присвоении 51-й общевойсковой Донецкой армии звания «гвардейская».
Указ о присвоении 51-й общевойсковой Донецкой армии звания «гвардейская».
Фото:

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Президент России Владимир Путин подписал указ, присваивающий почетное наименование «гвардейская» 11-й Краснознаменной армии ВВС и ПВО, а также 51-й общевойсковой Донецкой армии. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Путин подписал указ о присвоении 11-й Краснознаменной армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны почетного наименования „гвардейская“», — говорится в сообщении Минобороны. Там добавили, что 51-я общевойсковая Донецкая армия также была удостоена статуса «гвардейской» за массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество, проявленные во время боевых действий по защите Отечества.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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