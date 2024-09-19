Президент России Владимир Путин подписал указ, присваивающий почетное наименование «гвардейская» 11-й Краснознаменной армии ВВС и ПВО, а также 51-й общевойсковой Донецкой армии. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Путин подписал указ о присвоении 11-й Краснознаменной армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны почетного наименования „гвардейская“», — говорится в сообщении Минобороны. Там добавили, что 51-я общевойсковая Донецкая армия также была удостоена статуса «гвардейской» за массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество, проявленные во время боевых действий по защите Отечества.
Указ о присвоении 11-й Краснознаменной армии звания «гвардейская»
Фото: скриншот URA.RU
Указ о присвоении 51-й общевойсковой Донецкой армии звания «гвардейская».
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Президент России Владимир Путин подписал указ, присваивающий почетное наименование «гвардейская» 11-й Краснознаменной армии ВВС и ПВО, а также 51-й общевойсковой Донецкой армии. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Путин подписал указ о присвоении 11-й Краснознаменной армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны почетного наименования „гвардейская“», — говорится в сообщении Минобороны. Там добавили, что 51-я общевойсковая Донецкая армия также была удостоена статуса «гвардейской» за массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество, проявленные во время боевых действий по защите Отечества.