Фанатка группы «Садко» из Кургана принесла на концерт банки солений и пироги для музыкантов. Видео

19 октября 2022 в 16:45 Размер текста - 17 +

Поклонница творчества «Садко» подарила музыкантам домашние соленья во время концерта в Кургане Фото: Денис Моргунов © URA.RU Курганская поклонница группы «Садко» баба Люба подарила артистам во время выступления несколько банок солений, пироги и «сельдь под шубой». Соответствующее видео вокалист группы Александр Лихацкий опубликовал на youtube-канале. «Вот одна баночка такая, одна такая трехлитровая и еще 4-5 соленья-варенья нам подарила. А еще пиццу или пирог в коробке, плюс тортик, который весит килограмма три (с фотографией артистов — прим. ред.). Тут тоже пироги и небольшой лоточек „сельди под шубой“», — говорит Лихацкий. По его словам, баба Люба из Кургана дарила блюда музыкантам после каждой песни. Приготовление съестных подарков у женщины заняло два дня. Артист отметил, что курганские поклонники впечатлили группу. «Столько радости, отзывчивости, тепла, благодарности, как в приеме, так и в подарках, спасибо!» — пишет Лихацкий. До этого URA.RU писало, что в Кургане выступит исполнитель патриотических песен SHAMAN. Его концерт состоится 14 декабря в областной филармонии.

Курганская поклонница группы «Садко» баба Люба подарила артистам во время выступления несколько банок солений, пироги и «сельдь под шубой». Соответствующее видео вокалист группы Александр Лихацкий опубликовал на youtube-канале. «Вот одна баночка такая, одна такая трехлитровая и еще 4-5 соленья-варенья нам подарила. А еще пиццу или пирог в коробке, плюс тортик, который весит килограмма три (с фотографией артистов — прим. ред.). Тут тоже пироги и небольшой лоточек „сельди под шубой“», — говорит Лихацкий. По его словам, баба Люба из Кургана дарила блюда музыкантам после каждой песни. Приготовление съестных подарков у женщины заняло два дня. Артист отметил, что курганские поклонники впечатлили группу. «Столько радости, отзывчивости, тепла, благодарности, как в приеме, так и в подарках, спасибо!» — пишет Лихацкий. До этого URA.RU писало, что в Кургане выступит исполнитель патриотических песен SHAMAN. Его концерт состоится 14 декабря в областной филармонии.