18 октября 2022

Фанатка группы «Садко» из Кургана принесла на концерт банки солений и пироги для музыкантов. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Бар Здоровье. Тюмень, банки, соления
Поклонница творчества «Садко» подарила музыкантам домашние соленья во время концерта в Кургане Фото:

Курганская поклонница группы «Садко» баба Люба подарила артистам во время выступления несколько банок солений, пироги и «сельдь под шубой». Соответствующее видео вокалист группы Александр Лихацкий опубликовал на youtube-канале.

«Вот одна баночка такая, одна такая трехлитровая и еще 4-5 соленья-варенья нам подарила. А еще пиццу или пирог в коробке, плюс тортик, который весит килограмма три (с фотографией артистов — прим. ред.). Тут тоже пироги и небольшой лоточек „сельди под шубой“», — говорит Лихацкий. По его словам, баба Люба из Кургана дарила блюда музыкантам после каждой песни. Приготовление съестных подарков у женщины заняло два дня.

Артист отметил, что курганские поклонники впечатлили группу. «Столько радости, отзывчивости, тепла, благодарности, как в приеме, так и в подарках, спасибо!» — пишет Лихацкий.

До этого URA.RU писало, что в Кургане выступит исполнитель патриотических песен SHAMAN. Его концерт состоится 14 декабря в областной филармонии.

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Курганская поклонница группы «Садко» баба Люба подарила артистам во время выступления несколько банок солений, пироги и «сельдь под шубой». Соответствующее видео вокалист группы Александр Лихацкий опубликовал на youtube-канале. «Вот одна баночка такая, одна такая трехлитровая и еще 4-5 соленья-варенья нам подарила. А еще пиццу или пирог в коробке, плюс тортик, который весит килограмма три (с фотографией артистов — прим. ред.). Тут тоже пироги и небольшой лоточек „сельди под шубой“», — говорит Лихацкий. По его словам, баба Люба из Кургана дарила блюда музыкантам после каждой песни. Приготовление съестных подарков у женщины заняло два дня. Артист отметил, что курганские поклонники впечатлили группу. «Столько радости, отзывчивости, тепла, благодарности, как в приеме, так и в подарках, спасибо!» — пишет Лихацкий. До этого URA.RU писало, что в Кургане выступит исполнитель патриотических песен SHAMAN. Его концерт состоится 14 декабря в областной филармонии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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