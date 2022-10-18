18 октября 2022

Детские сады в ЛНР получили новое оборудование от тюменских властей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Детский сад №348. Екатеринбург, детский сад, детский сад348, класс робототехники
Детские сады в ЛНР получили от правительства Тюменской области ноутбуки, интерактивные доски и дидактические игры (архивное фото) Фото:

Три детских сада Краснодона и Суходольска (ЛНР) получили от правительства Тюменской области ноутбуки, интерактивные доски и дидактические игры. Об этом сообщает telegram-канал «Луганьмедиа».

«Три детских сада Краснодона и Суходольска получили новое оборудование от правительства Тюменской области. Это дошкольные учреждения „Ягодка“, „Веснушки“ и „Солнышко“. С рабочим визитом их посетил глава Краснодонской администрации Сергей Козенко», — говорится в сообщении telegram-канала «Луганьмедиа». Руководитель региона осмотрел детские сады и новое полученное оборудование: интерактивные доски, ноутбуки, дидактические игры.

Тюменская область взяла шефство на Краснодоном и Краснодонским районом на фоне проведения спецоперации РФ на Украине. Тюменский регион помогает улучшить жителям ЛНР городскую инфраструктуру: ремонтирует дороги и больницы. Помощь подшефному региону осуществляется за счет бюджета Тюменской области.

Все главные новости Тюменской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/TemuTyumenii 

Три детских сада Краснодона и Суходольска (ЛНР) получили от правительства Тюменской области ноутбуки, интерактивные доски и дидактические игры. Об этом сообщает telegram-канал «Луганьмедиа». «Три детских сада Краснодона и Суходольска получили новое оборудование от правительства Тюменской области. Это дошкольные учреждения „Ягодка“, „Веснушки“ и „Солнышко“. С рабочим визитом их посетил глава Краснодонской администрации Сергей Козенко», — говорится в сообщении telegram-канала «Луганьмедиа». Руководитель региона осмотрел детские сады и новое полученное оборудование: интерактивные доски, ноутбуки, дидактические игры. Тюменская область взяла шефство на Краснодоном и Краснодонским районом на фоне проведения спецоперации РФ на Украине. Тюменский регион помогает улучшить жителям ЛНР городскую инфраструктуру: ремонтирует дороги и больницы. Помощь подшефному региону осуществляется за счет бюджета Тюменской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...