Детские сады в ЛНР получили новое оборудование от тюменских властей

19 октября 2022 в 22:47 Размер текста - 17 +

Детские сады в ЛНР получили от правительства Тюменской области ноутбуки, интерактивные доски и дидактические игры (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Три детских сада Краснодона и Суходольска (ЛНР) получили от правительства Тюменской области ноутбуки, интерактивные доски и дидактические игры. Об этом сообщает telegram-канал «Луганьмедиа». «Три детских сада Краснодона и Суходольска получили новое оборудование от правительства Тюменской области. Это дошкольные учреждения „Ягодка“, „Веснушки“ и „Солнышко“. С рабочим визитом их посетил глава Краснодонской администрации Сергей Козенко», — говорится в сообщении telegram-канала «Луганьмедиа». Руководитель региона осмотрел детские сады и новое полученное оборудование: интерактивные доски, ноутбуки, дидактические игры. Тюменская область взяла шефство на Краснодоном и Краснодонским районом на фоне проведения спецоперации РФ на Украине. Тюменский регион помогает улучшить жителям ЛНР городскую инфраструктуру: ремонтирует дороги и больницы. Помощь подшефному региону осуществляется за счет бюджета Тюменской области.

Три детских сада Краснодона и Суходольска (ЛНР) получили от правительства Тюменской области ноутбуки, интерактивные доски и дидактические игры. Об этом сообщает telegram-канал «Луганьмедиа». «Три детских сада Краснодона и Суходольска получили новое оборудование от правительства Тюменской области. Это дошкольные учреждения „Ягодка“, „Веснушки“ и „Солнышко“. С рабочим визитом их посетил глава Краснодонской администрации Сергей Козенко», — говорится в сообщении telegram-канала «Луганьмедиа». Руководитель региона осмотрел детские сады и новое полученное оборудование: интерактивные доски, ноутбуки, дидактические игры. Тюменская область взяла шефство на Краснодоном и Краснодонским районом на фоне проведения спецоперации РФ на Украине. Тюменский регион помогает улучшить жителям ЛНР городскую инфраструктуру: ремонтирует дороги и больницы. Помощь подшефному региону осуществляется за счет бюджета Тюменской области.