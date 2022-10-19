19 октября 2022
18 октября 2022

Епархия благословила отправляющихся в зону СВО курганцев

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Интервью с новым митрополитом Курганской и Белозерской епархий Даниилом (Александром Григорьевичем Доровских). Курган, митрополит, рпц, митрополит даниил, православие
Курганцев, отправляющихся на спецоперацию, благословил военный отдел епархии Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Руководитель военного отдела Курганской епархии протоиерей Владимир Дедов благословил отправляющихся в зону специальной военной операции. Службу провели перед Александро-Невским кафедральным собором, сообщается на официальной странице Курганской епархии «ВКонтакте».

«Руководитель отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами Курганской епархии протоиерей Владимир Дедов и настоятель храма иконы Пресвятой Богородицы „Нечаянная Радость“ иерей Андрей Верхотуров совершили молебен с воинами, отправляющимися в зону специальной военной операции», — указано в посте. На опубликованном в группе фото бойцы, пришедшие на службу, стоят в балаклавах.

Ранее курганский духовник «Царьграда» иерей Леонид Перчугов благословил сбор денег на бронемашину для СВО. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. По словам представителей власти РФ, она призвана завершить восьмилетние боевые действия в Донбассе.

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации в стране. Министерство обороны сообщило, что готовится призвать на военную службу 300 тысяч резервистов с подходящей для участия в СВО воинской специальностью.

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Руководитель военного отдела Курганской епархии протоиерей Владимир Дедов благословил отправляющихся в зону специальной военной операции. Службу провели перед Александро-Невским кафедральным собором, сообщается на официальной странице Курганской епархии «ВКонтакте». «Руководитель отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами Курганской епархии протоиерей Владимир Дедов и настоятель храма иконы Пресвятой Богородицы „Нечаянная Радость“ иерей Андрей Верхотуров совершили молебен с воинами, отправляющимися в зону специальной военной операции», — указано в посте. На опубликованном в группе фото бойцы, пришедшие на службу, стоят в балаклавах. Ранее курганский духовник «Царьграда» иерей Леонид Перчугов благословил сбор денег на бронемашину для СВО. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. По словам представителей власти РФ, она призвана завершить восьмилетние боевые действия в Донбассе. Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации в стране. Министерство обороны сообщило, что готовится призвать на военную службу 300 тысяч резервистов с подходящей для участия в СВО воинской специальностью.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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