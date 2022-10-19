Курганская служащая перевела средства на Украину по указке мошенников

20 октября 2022 в 16:15 Размер текста - 17 +

Жительница Кургана стала жертвой мошенников и перевела деньги на счета ВСУ Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Жительница Кургана, работающая в госорганизации, поверила телефонным мошенникам и отослала крупную сумму денег на незнакомые ей счета. Деньги в итоге попали на счета ВСУ, рассказали URA.RU источники из правоохранительных органов. «Служащая госоргана власти из Кургана на минувшей неделе перечислила мошенникам 600 тысяч. Как потом стало известно, в итоге транзакций деньги поступили на счета Вооруженных сил Украины», — рассказали частную историю источники. Потерпевшая перевела деньги по стандартной схеме с телефонным предупреждением об оформлении онлайн-кредита на ее имя и инструкций по переводу средств на «безопасные счета». Редакция URA.RU обратилась за комментарием в региональное управление МВД. Там подтвердили, что подобные истории — частое явление, и объемы подобных переводов в Курганской области растут. «В основном, жертвами телефонных мошенников становится трудоспособное население в возрасте от 30 лет. Это работающие граждане, причем чаще всего с высшим образованием и занятые в бюджетной сфере», — уточнила начальник отделения информации и общественных связей УМВД Елена Радаева. В полиции сообщили, что количество случаев дистанционного мошенничества уменьшилось. При этом объемы переводимых средств значительно выросли. Если за 9 месяцев 2021 года перечисления мошенникам из Курганской области составили порядка 80 млн рублей, то в текущем году они выросли до 150 млн. В полиции напоминают, что абсолютное большинство переводимых мошенникам средств оседают на счетах в Украине и других странах. Сотрудники курганского УМВД предупреждают граждан, чтобы те бережнее относились к своим средствам и не переводили их незнакомым собеседникам. В итоге все эти деньги попадают в недружественные страны, уточнили полицейские. Ранее URA.RU сообщало, что курганцы перевели мошенникам более 1 млн рублей. Оба жителя региона поверили, что н их счета оформляют кредиты.

Жительница Кургана, работающая в госорганизации, поверила телефонным мошенникам и отослала крупную сумму денег на незнакомые ей счета. Деньги в итоге попали на счета ВСУ, рассказали URA.RU источники из правоохранительных органов. «Служащая госоргана власти из Кургана на минувшей неделе перечислила мошенникам 600 тысяч. Как потом стало известно, в итоге транзакций деньги поступили на счета Вооруженных сил Украины», — рассказали частную историю источники. Потерпевшая перевела деньги по стандартной схеме с телефонным предупреждением об оформлении онлайн-кредита на ее имя и инструкций по переводу средств на «безопасные счета». Редакция URA.RU обратилась за комментарием в региональное управление МВД. Там подтвердили, что подобные истории — частое явление, и объемы подобных переводов в Курганской области растут. «В основном, жертвами телефонных мошенников становится трудоспособное население в возрасте от 30 лет. Это работающие граждане, причем чаще всего с высшим образованием и занятые в бюджетной сфере», — уточнила начальник отделения информации и общественных связей УМВД Елена Радаева. В полиции сообщили, что количество случаев дистанционного мошенничества уменьшилось. При этом объемы переводимых средств значительно выросли. Если за 9 месяцев 2021 года перечисления мошенникам из Курганской области составили порядка 80 млн рублей, то в текущем году они выросли до 150 млн. В полиции напоминают, что абсолютное большинство переводимых мошенникам средств оседают на счетах в Украине и других странах. Сотрудники курганского УМВД предупреждают граждан, чтобы те бережнее относились к своим средствам и не переводили их незнакомым собеседникам. В итоге все эти деньги попадают в недружественные страны, уточнили полицейские. Ранее URA.RU сообщало, что курганцы перевели мошенникам более 1 млн рублей. Оба жителя региона поверили, что н их счета оформляют кредиты.