В Тюменской области проводили мобилизованных земляков на сборы. Видео

22 октября 2022 в 20:31 Размер текста - 17 +

В Ишиме мобилизованных также проводили главы районов и мэр города Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Сегодня утром из города Ишима (Тюменская область) отправили мобилизованных на сборы в учебные центры. Об этом рассказал мэр города Федор Шишкин, который провожал земляков вместе с главами Ишимского и Абатского районов. Он также отметил, что сейчас нужно оказывать помощь не только солдатам. «Сегодня в 8 утра вместе с главой Ишимского района Ломовцевым Сергеем и главой Абатского района Васильевым Игорем проводили мобилизованных», — написал Шишкин у себя в telegram-канале. Он также прикрепил краткий ролик, где рассказывает о жителя Ишима. По его словам, многие стали участвовать гуманитарных сборах и самолично покупать, создавать и привозить все необходимые вещи. Он также отметил, что близким мобилизованных нужно помогать. «Сейчас поддержка необходима тем, кто остался ждать наших земляков дома — это их семьи, жены, дети, родители. Мы всей душой переживаем за каждого нашего бойца. И, конечно, ждем их возвращения!» — рассказал Шишкин. Мэр уточнил, что сейчас в городе для этого уже создан благотворительный счет. При этом продолжают работать пункты сбора гуманитарной помощи и действует горячая линия по оказанию консультационной и психологической поддержки. Частичная мобилизация была объявлена в РФ 21 сентября по указу президента страны Владимира Путина. Призыву на военную службу подлежат граждане, которые состоят в запасе, в первую очередь отслужившие в армии, имеющие определенные специальности и соответствующий опыт. В Тюмени для них действует учебный центр, на котором они будут проходить подготовку — это полигон Тюменского высшего военно-инженерного командного училища. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сегодня утром из города Ишима (Тюменская область) отправили мобилизованных на сборы в учебные центры. Об этом рассказал мэр города Федор Шишкин, который провожал земляков вместе с главами Ишимского и Абатского районов. Он также отметил, что сейчас нужно оказывать помощь не только солдатам. «Сегодня в 8 утра вместе с главой Ишимского района Ломовцевым Сергеем и главой Абатского района Васильевым Игорем проводили мобилизованных», — написал Шишкин у себя в telegram-канале. Он также прикрепил краткий ролик, где рассказывает о жителя Ишима. По его словам, многие стали участвовать гуманитарных сборах и самолично покупать, создавать и привозить все необходимые вещи. Он также отметил, что близким мобилизованных нужно помогать. «Сейчас поддержка необходима тем, кто остался ждать наших земляков дома — это их семьи, жены, дети, родители. Мы всей душой переживаем за каждого нашего бойца. И, конечно, ждем их возвращения!» — рассказал Шишкин. Мэр уточнил, что сейчас в городе для этого уже создан благотворительный счет. При этом продолжают работать пункты сбора гуманитарной помощи и действует горячая линия по оказанию консультационной и психологической поддержки. Частичная мобилизация была объявлена в РФ 21 сентября по указу президента страны Владимира Путина. Призыву на военную службу подлежат граждане, которые состоят в запасе, в первую очередь отслужившие в армии, имеющие определенные специальности и соответствующий опыт. В Тюмени для них действует учебный центр, на котором они будут проходить подготовку — это полигон Тюменского высшего военно-инженерного командного училища.