21 октября 2022
20 октября 2022

В Тюменской области проводили мобилизованных земляков на сборы. Видео

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Пункт сбора получивших повестку. Тюмень , призыв, призывники, военные сборы, мобилизация, мобилизационный пункт, отправка
В Ишиме мобилизованных также проводили главы районов и мэр города Фото:
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Мобилизация в России

Сегодня утром из города Ишима (Тюменская область) отправили мобилизованных на сборы в учебные центры. Об этом рассказал мэр города Федор Шишкин, который провожал земляков вместе с главами Ишимского и Абатского районов. Он также отметил, что сейчас нужно оказывать помощь не только солдатам.

«Сегодня в 8 утра вместе с главой Ишимского района Ломовцевым Сергеем и главой Абатского района Васильевым Игорем проводили мобилизованных», — написал Шишкин у себя в telegram-канале. Он также прикрепил краткий ролик, где рассказывает о жителя Ишима. По его словам, многие стали участвовать гуманитарных сборах и самолично покупать, создавать и привозить все необходимые вещи.

Он также отметил, что близким мобилизованных нужно помогать. «Сейчас поддержка необходима тем, кто остался ждать наших земляков дома — это их семьи, жены, дети, родители. Мы всей душой переживаем за каждого нашего бойца. И, конечно, ждем их возвращения!» — рассказал Шишкин. Мэр уточнил, что сейчас в городе для этого уже создан благотворительный счет. При этом продолжают работать пункты сбора гуманитарной помощи и действует горячая линия по оказанию консультационной и психологической поддержки.

Частичная мобилизация была объявлена в РФ 21 сентября по указу президента страны Владимира Путина. Призыву на военную службу подлежат граждане, которые состоят в запасе, в первую очередь отслужившие в армии, имеющие определенные специальности и соответствующий опыт. В Тюмени для них действует учебный центр, на котором они будут проходить подготовку — это полигон Тюменского высшего военно-инженерного командного училища.

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Сегодня утром из города Ишима (Тюменская область) отправили мобилизованных на сборы в учебные центры. Об этом рассказал мэр города Федор Шишкин, который провожал земляков вместе с главами Ишимского и Абатского районов. Он также отметил, что сейчас нужно оказывать помощь не только солдатам. «Сегодня в 8 утра вместе с главой Ишимского района Ломовцевым Сергеем и главой Абатского района Васильевым Игорем проводили мобилизованных», — написал Шишкин у себя в telegram-канале. Он также прикрепил краткий ролик, где рассказывает о жителя Ишима. По его словам, многие стали участвовать гуманитарных сборах и самолично покупать, создавать и привозить все необходимые вещи. Он также отметил, что близким мобилизованных нужно помогать. «Сейчас поддержка необходима тем, кто остался ждать наших земляков дома — это их семьи, жены, дети, родители. Мы всей душой переживаем за каждого нашего бойца. И, конечно, ждем их возвращения!» — рассказал Шишкин. Мэр уточнил, что сейчас в городе для этого уже создан благотворительный счет. При этом продолжают работать пункты сбора гуманитарной помощи и действует горячая линия по оказанию консультационной и психологической поддержки. Частичная мобилизация была объявлена в РФ 21 сентября по указу президента страны Владимира Путина. Призыву на военную службу подлежат граждане, которые состоят в запасе, в первую очередь отслужившие в армии, имеющие определенные специальности и соответствующий опыт. В Тюмени для них действует учебный центр, на котором они будут проходить подготовку — это полигон Тюменского высшего военно-инженерного командного училища.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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