Губернатор ЯНАО приехал в Тюмень к мобилизованным

Мобилизованные из ЯНАО оснащены всем необходимым и ждут отправку Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов посетил мобилизованных в Тюмени. Об этом стало известно от источника, близкого к мобилизованным. В пресс-службе округа подтвердили информацию.

«Дмитрий Артюхов сейчас общается с нашими ребятами в Тюмени. Ждем информацию, о чем они говорили, очень переживаем», — сообщил источник.

Он также отметил, что у мобилизованных закончились учения. В ближайшее время они ждут отправки.

Ранее URA.RU рассказывало, что мобилизованные из ЯНАО проходят военно-полевые сборы в Тюмени. На полигоне ТВИККУ им. маршала А.И. Прошлякова ямальцы готовятся к несению военной службы.

Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России 21 сентября. С 24 февраля российские военный проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.