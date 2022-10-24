24 октября 2022
23 октября 2022
22 октября 2022

Губернатор ЯНАО приехал в Тюмень к мобилизованным

© Служба новостей «URA.RU»
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Мобилизованные на одном из полигонов в зоне СВО. ДНР, мобилизация, сво
Мобилизованные из ЯНАО оснащены всем необходимым и ждут отправку Фото:
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Мобилизация в России

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов посетил мобилизованных в Тюмени. Об этом стало известно от источника, близкого к мобилизованным. В пресс-службе округа подтвердили информацию.

«Дмитрий Артюхов сейчас общается с нашими ребятами в Тюмени. Ждем информацию, о чем они говорили, очень переживаем», — сообщил источник.

Он также отметил, что у мобилизованных закончились учения. В ближайшее время они ждут отправки.

Ранее URA.RU рассказывало, что мобилизованные из ЯНАО проходят военно-полевые сборы в Тюмени. На полигоне ТВИККУ им. маршала А.И. Прошлякова ямальцы готовятся к несению военной службы.

Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России 21 сентября. С 24 февраля российские военный проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов посетил мобилизованных в Тюмени. Об этом стало известно от источника, близкого к мобилизованным. В пресс-службе округа подтвердили информацию. «Дмитрий Артюхов сейчас общается с нашими ребятами в Тюмени. Ждем информацию, о чем они говорили, очень переживаем», — сообщил источник. Он также отметил, что у мобилизованных закончились учения. В ближайшее время они ждут отправки. Ранее URA.RU рассказывало, что мобилизованные из ЯНАО проходят военно-полевые сборы в Тюмени. На полигоне ТВИККУ им. маршала А.И. Прошлякова ямальцы готовятся к несению военной службы. Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России 21 сентября. С 24 февраля российские военный проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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