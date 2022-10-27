Украинские дроны атаковали электростанцию в Севастополе

В результате атаки на ТЭС загорелся трансформатор
Вооруженные силы Украины атаковали дронами Балаклавскую ТЭС в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развозжаев. Он уточнил, что в результате атаки загорелся один из трансформаторов, из людей никто не пострадал
«Сегодня ночью на Балаклавскую ТЭС совершена атака БПЛА. Загорелся один из трансформаторов, который находился на профилактике и не работал», — написал Развозжаев в своем telegram-канале.
Губернатор Севастополя сообщил, что на электроснабжение Крыма атака дронов никак не повлияла. Электричество есть по всему полуострову. К моменту прибытия МЧС на ТЭС пожар удалось потушить. Пострадавших нет, уточнил Развозжаев.
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