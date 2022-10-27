Украинские дроны атаковали электростанцию в Севастополе

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Контрольно-пропускной пункт «Звериноголовское». Звериноголовский район. , тэц
В результате атаки на ТЭС загорелся трансформатор Фото:

Вооруженные силы Украины атаковали дронами Балаклавскую ТЭС в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развозжаев. Он уточнил, что в результате атаки загорелся один из трансформаторов, из людей никто не пострадал

«Сегодня ночью на Балаклавскую ТЭС совершена атака БПЛА. Загорелся один из трансформаторов, который находился на профилактике и не работал», — написал Развозжаев в своем telegram-канале.

Губернатор Севастополя сообщил, что на электроснабжение Крыма атака дронов никак не повлияла. Электричество есть по всему полуострову. К моменту прибытия МЧС на ТЭС пожар удалось потушить. Пострадавших нет, уточнил Развозжаев.

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Вооруженные силы Украины атаковали дронами Балаклавскую ТЭС в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развозжаев. Он уточнил, что в результате атаки загорелся один из трансформаторов, из людей никто не пострадал «Сегодня ночью на Балаклавскую ТЭС совершена атака БПЛА. Загорелся один из трансформаторов, который находился на профилактике и не работал», — написал Развозжаев в своем telegram-канале. Губернатор Севастополя сообщил, что на электроснабжение Крыма атака дронов никак не повлияла. Электричество есть по всему полуострову. К моменту прибытия МЧС на ТЭС пожар удалось потушить. Пострадавших нет, уточнил Развозжаев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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