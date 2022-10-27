Украинские дроны атаковали электростанцию в Севастополе

27 октября 2022 в 10:33 Размер текста - 17 +

В результате атаки на ТЭС загорелся трансформатор Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Вооруженные силы Украины атаковали дронами Балаклавскую ТЭС в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развозжаев. Он уточнил, что в результате атаки загорелся один из трансформаторов, из людей никто не пострадал «Сегодня ночью на Балаклавскую ТЭС совершена атака БПЛА. Загорелся один из трансформаторов, который находился на профилактике и не работал», — написал Развозжаев в своем telegram-канале. Губернатор Севастополя сообщил, что на электроснабжение Крыма атака дронов никак не повлияла. Электричество есть по всему полуострову. К моменту прибытия МЧС на ТЭС пожар удалось потушить. Пострадавших нет, уточнил Развозжаев.

Вооруженные силы Украины атаковали дронами Балаклавскую ТЭС в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развозжаев. Он уточнил, что в результате атаки загорелся один из трансформаторов, из людей никто не пострадал «Сегодня ночью на Балаклавскую ТЭС совершена атака БПЛА. Загорелся один из трансформаторов, который находился на профилактике и не работал», — написал Развозжаев в своем telegram-канале. Губернатор Севастополя сообщил, что на электроснабжение Крыма атака дронов никак не повлияла. Электричество есть по всему полуострову. К моменту прибытия МЧС на ТЭС пожар удалось потушить. Пострадавших нет, уточнил Развозжаев.