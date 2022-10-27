Дошкольники в ЛНР получили подарки от Тюменской области. Фото

Дошкольники из Краснодона получили сенсорную комнату от Тюменской области

28 октября 2022 в 03:32 Размер текста - 17 +

Дошкольникам Краснодона подарили игры для развития мелкой моторики (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Дошкольники из Краснодона (ЛНР) получили сенсорную комнату и игры для развития мелкой моторики от Тюменской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодона и Краснодонского района. «Город Тюмень уже многократно демонстрировал свое доброе, уважительное отношение к краснодонцам, в том числе, его маленьким жителям. 25 октября от Тюменского регионального отделения общероссийского общественного благотворительного фонда „Российский детский фонд“ в Краснодон пришел очередной благотворительный груз — настоящий подарок нашим дошкольникам — сенсорная комната! <…> Тюменское региональное отделение ООГО „Союз женщин России“ для оснащения сенсорной комнаты подарило воспитанникам игры для развития мелкой моторики», — сообщили в пресс-службе. Там отметили, что сенсорная комната — это одно из средств коррекционно-развивающей работы в дошкольном образовательном учреждении. Комната позволит педагогам использовать на занятиях ароматерапию, светотерапию, звукотерапию в комплексе с сенсорной интеграцией и релаксацией, что поможет детям снизить утомляемость. Ранее URA.RU писало, что Тюменская область взяла шефство над Краснодоном и Краснодонским районом на фоне проведения спецоперации РФ на Украине. Тюменский регион помогает улучшить жителям ЛНР городскую инфраструктуру: ремонтирует дороги и больницы. Помощь подшефному региону осуществляется за счет бюджета Тюменской области. Фото: пресс-служба администрации Краснодона и Краснодонского района

Дошкольники из Краснодона (ЛНР) получили сенсорную комнату и игры для развития мелкой моторики от Тюменской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодона и Краснодонского района. «Город Тюмень уже многократно демонстрировал свое доброе, уважительное отношение к краснодонцам, в том числе, его маленьким жителям. 25 октября от Тюменского регионального отделения общероссийского общественного благотворительного фонда „Российский детский фонд“ в Краснодон пришел очередной благотворительный груз — настоящий подарок нашим дошкольникам — сенсорная комната! <…> Тюменское региональное отделение ООГО „Союз женщин России“ для оснащения сенсорной комнаты подарило воспитанникам игры для развития мелкой моторики», — сообщили в пресс-службе. Там отметили, что сенсорная комната — это одно из средств коррекционно-развивающей работы в дошкольном образовательном учреждении. Комната позволит педагогам использовать на занятиях ароматерапию, светотерапию, звукотерапию в комплексе с сенсорной интеграцией и релаксацией, что поможет детям снизить утомляемость. Ранее URA.RU писало, что Тюменская область взяла шефство над Краснодоном и Краснодонским районом на фоне проведения спецоперации РФ на Украине. Тюменский регион помогает улучшить жителям ЛНР городскую инфраструктуру: ремонтирует дороги и больницы. Помощь подшефному региону осуществляется за счет бюджета Тюменской области.