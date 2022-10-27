Дошкольники из Краснодона (ЛНР) получили сенсорную комнату и игры для развития мелкой моторики от Тюменской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодона и Краснодонского района.
«Город Тюмень уже многократно демонстрировал свое доброе, уважительное отношение к краснодонцам, в том числе, его маленьким жителям. 25 октября от Тюменского регионального отделения общероссийского общественного благотворительного фонда „Российский детский фонд“ в Краснодон пришел очередной благотворительный груз — настоящий подарок нашим дошкольникам — сенсорная комната! <…> Тюменское региональное отделение ООГО „Союз женщин России“ для оснащения сенсорной комнаты подарило воспитанникам игры для развития мелкой моторики», — сообщили в пресс-службе.
Там отметили, что сенсорная комната — это одно из средств коррекционно-развивающей работы в дошкольном образовательном учреждении. Комната позволит педагогам использовать на занятиях ароматерапию, светотерапию, звукотерапию в комплексе с сенсорной интеграцией и релаксацией, что поможет детям снизить утомляемость.
Ранее URA.RU писало, что Тюменская область взяла шефство над Краснодоном и Краснодонским районом на фоне проведения спецоперации РФ на Украине. Тюменский регион помогает улучшить жителям ЛНР городскую инфраструктуру: ремонтирует дороги и больницы. Помощь подшефному региону осуществляется за счет бюджета Тюменской области.
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