Курганского майора наградили за участие в спецоперации

Участника СВО из Частоозерского района наградили медалью «За отвагу» (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Участник специальной военной операции из Курганской области майор Николай Кизеров награжден медалью «За отвагу». Об этом сообщил глава Частоозерского муниципального округа Петр Перепечин.

«В адрес Частоозерского муниципального округа от командования войсковой части [] пришло письмо, в котором командование, личный состав, ветераны [] полка оперативного назначения сообщают, что Указом Президента Российской Федерации за личное мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга в районе проведения специальной военной операции, награжден медалью „За отвагу“ майор Кизеров Николай Владимирович. Сослуживцы горды высокой честью служить с майором Кизеровым, который в ходе выполнения задач, в ситуации сопряженной с риском для жизни, проявил себя как высококвалифицированный специалист, достойный сын нашего Отечества, верный традициям дедов и отцов», — написал Перепечин на своей странице во «ВКонтакте».

Глава также выразил слова благодарности и уважение семье военнослужащего Зинаиде Никоноровне и Василию Викторовичу. Он выразил уверенность, что мужество и героизм майора Кизерова послужат примером для военно-патриотического воспитания молодежи.

Ранее URA.RU писало, какие награды чаще всего получают курганцы, участвующие в СВО. По информации военного комиссариата Курганской области, курганцев, отличившихся во время действий на спецоперации, отмечают орденом Мужества. С февраля этого года были награждены несколько десятков человек, ушедших на спецоперацию.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Ее основная цель, по словам президента Владимира Путина, защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов.