В ЯНАО пройдет автопробег в поддержку СВО

В Ноябрьске, Губкинском и Муравленко 5 ноября пройдет автопробег Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Ноябрьске, Муравленко и Губкинском (ЯНАО) 5 ноября пройдет автопробег в поддержку спецоперации на Украине. Об этом URA.RU сообщил координатор ноябрьского отделения ЛДПР Сергей Швидченко.

«Автопробег будет 05 ноября с 9:30. Мы планируем по городу [Ноябрьск- прим. URA.RU] проехать, а затем поедем в Губкинский через Муравленко», — сообщил агентству Швидченко.

Сергей Швидченко отметил, что к автопробегу могут присоединиться все желающие, но обговорить это следует заранее, так как согласовано только пять транспортных средств. Мероприятие начнется у общественной приемной ЛДПР на улице Республики, 12а.

Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое прошел автопробег в поддержку спецоперации российских войск на территории Украины. В мероприятии участвовало около 30 автомобилей.

Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля 2022 года. О ней объявил президент России Владимир Путин. По словам главы государства, целью операции является демилитаризация Украины.