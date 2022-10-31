Сотрудник курганского предприятия ограбил склад, где работал

01 ноября 2022 в 03:46 Размер текста - 17 +

За украденное зерно жителю курганского села грозит 5 лет колонии Фото: Сергей Венявский © URA.RU В одном из сел Целинного района Курганской области сотрудник ночью проник на склад предприятия, где работал, и украл две тонны зерна. Ущерб оценили на сумму более 30 тысяч рублей. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до 5 лет, сообщает УМВД России по региону. «В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что к совершению противоправного деяния причастен 42-летний ранее судимый гражданин — работник организации, которой принадлежало зерно. Похищенное он погрузил в автомобиль, вывез из склада и продал. В ходе работы полицейские выяснили местонахождение зерна и изъяли его», — рассказали в ведомстве. В адрес мужчины возбудили уголовное дело по статье «Кража». Максимальное наказание — заключение под стражу на срок до 5 лет. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

В одном из сел Целинного района Курганской области сотрудник ночью проник на склад предприятия, где работал, и украл две тонны зерна. Ущерб оценили на сумму более 30 тысяч рублей. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до 5 лет, сообщает УМВД России по региону. «В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что к совершению противоправного деяния причастен 42-летний ранее судимый гражданин — работник организации, которой принадлежало зерно. Похищенное он погрузил в автомобиль, вывез из склада и продал. В ходе работы полицейские выяснили местонахождение зерна и изъяли его», — рассказали в ведомстве. В адрес мужчины возбудили уголовное дело по статье «Кража». Максимальное наказание — заключение под стражу на срок до 5 лет. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.