31 октября 2022
30 октября 2022
29 октября 2022

Сотрудник курганского предприятия ограбил склад, где работал

© Служба новостей «URA.RU»
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Погрузка зерна в Ростовском порту. Ростов на Дону, терминал, пшеница, зерно, погрузка, судно
За украденное зерно жителю курганского села грозит 5 лет колонии Фото:

В одном из сел Целинного района Курганской области сотрудник ночью проник на склад предприятия, где работал, и украл две тонны зерна. Ущерб оценили на сумму более 30 тысяч рублей. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до 5 лет, сообщает УМВД России по региону.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что к совершению противоправного деяния причастен 42-летний ранее судимый гражданин — работник организации, которой принадлежало зерно. Похищенное он погрузил в автомобиль, вывез из склада и продал. В ходе работы полицейские выяснили местонахождение зерна и изъяли его», — рассказали в ведомстве.

В адрес мужчины возбудили уголовное дело по статье «Кража». Максимальное наказание — заключение под стражу на срок до 5 лет. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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В одном из сел Целинного района Курганской области сотрудник ночью проник на склад предприятия, где работал, и украл две тонны зерна. Ущерб оценили на сумму более 30 тысяч рублей. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до 5 лет, сообщает УМВД России по региону. «В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что к совершению противоправного деяния причастен 42-летний ранее судимый гражданин — работник организации, которой принадлежало зерно. Похищенное он погрузил в автомобиль, вывез из склада и продал. В ходе работы полицейские выяснили местонахождение зерна и изъяли его», — рассказали в ведомстве. В адрес мужчины возбудили уголовное дело по статье «Кража». Максимальное наказание — заключение под стражу на срок до 5 лет. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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