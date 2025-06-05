05 июня 2025

В Курганской области подорожает проезд в нескольких автобусах

© Служба новостей «URA.RU»
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По двум маршрутам цена билета уже поднялась
По двум маршрутам цена билета уже поднялась Фото:

С 9 июня стоимость проезда по межмуниципальному маршруту 651 Сафакулево — Курган увеличится примерно на 20%. А со второго числа на двух межрегиональных маршрутах цена билета уже поднялась. Об этом сообщается в соцсетях.

«Дмитрий Тропин с 9 июня примерно на 20% повысит стоимость проезда по межмуниципальному маршруту 651 Сафакулево — Курган. Кроме того, со 2 июня ООО „ТК ЛИГА“ повысило тарифы на проезд по межрегиональным автобусным маршрутам 4648 Нижневартовск — Курган и 4649 Курган — Нижневартовск», — пишет telegram-канал «Курганский транспорт».

Ранее в Курганской области уже фиксировался рост стоимости проезда на междугородних и пригородных автобусных маршрутах: в мае тарифы на направлениях между Челябинском и Курганом повысились примерно на 10%. За последние 12 месяцев цены на услуги пассажирского транспорта в регионе увеличились на 26,8%, что стало одним из самых высоких показателей среди других услуг.

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С 9 июня стоимость проезда по межмуниципальному маршруту 651 Сафакулево — Курган увеличится примерно на 20%. А со второго числа на двух межрегиональных маршрутах цена билета уже поднялась. Об этом сообщается в соцсетях. «Дмитрий Тропин с 9 июня примерно на 20% повысит стоимость проезда по межмуниципальному маршруту 651 Сафакулево — Курган. Кроме того, со 2 июня ООО „ТК ЛИГА“ повысило тарифы на проезд по межрегиональным автобусным маршрутам 4648 Нижневартовск — Курган и 4649 Курган — Нижневартовск», — пишет telegram-канал «Курганский транспорт». Ранее в Курганской области уже фиксировался рост стоимости проезда на междугородних и пригородных автобусных маршрутах: в мае тарифы на направлениях между Челябинском и Курганом повысились примерно на 10%. За последние 12 месяцев цены на услуги пассажирского транспорта в регионе увеличились на 26,8%, что стало одним из самых высоких показателей среди других услуг.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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