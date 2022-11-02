Мэр Шадринска Антон Мокан провел совещание с силовиками в рамках учений по гражданской обороне Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Шадринска Антон Мокан провел заседание с руководителями силовых структур и посетил тренировку по развертыванию пункта временного размещения в рамках учений по гражданской обороне. Соответствующая информация опубликована администрацией города Шадринска в соцсети «ВКонтакте».

«В рамках первого этапа командно-штабных учений по гражданской обороне прошло совещание под руководством главы города, развертывание группы контроля, заседание эвакуационной комиссии и комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики», — указано в посте. В том числе проходила тренировка по развертыванию пунктов временного размещения (ПВР).

Как отмечают в администрации, учения длятся будут длиться два дня на территории Курганской области. Цель — проверить готовность органов управления и сил гражданской обороны, а также улучшить слаженность и эффективность действий.

Тренировки в первый учебный день в Шадринске проинспектировал старший офицер ГУ МЧС России по Курганской области Андрей Усимов. По его словам, замечаний по выдачи средств индивидуальной защиты и ПВР нет.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС России URA.RU сообщили, что мероприятие реализуется по инициативе губернатора области Вадима Шумкова. В пресс-службе правительства на запрос о подробностях и результатах учений ответили, что вся запрашиваемая информация опубликована в открытых источниках.

Мэр Шадринска Антон Мокан (в центре) проводит совещание в рамках учений по гражданской обороне Администрация Шадринска, соцсеть «ВКонтакте»

На тренировке людям выдавали средства индивидуальнйо защиты (противогазы) Администрация Шадринска, соцсеть «ВКонтакте»

Процесс учений проверял сотрудник ГУ МЧС России по курганской области Администрация Шадринска, соцсеть «ВКонтакте»