На Тюмень надвигается снежный фронт

«Яндекс Погода»: в Тюмени всю следующую неделю будет идти снег

03 ноября 2022 в 20:50 Размер текста - 17 +

Снегопад начнется с 7 ноября Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жителей Тюмени на следующей неделе ожидает снегопад. Соответствующую информацию предоставляет сервис «Яндекс Погода». «Понедельник 7 ноября: температура воздуха днем -5 градусов, ночью -7 градусов, снег. Вторник 8 ноября: температура воздуха днем -5 градусов, ночью опустится до -6, снег. Резкого понижения температуры не ожидается, но снег будет идти всю неделю», — сообщают синоптики. Самым теплым днем недели окажется четверг. Дневная температура воздуха в тот день составит -2 градуса, а ночью -3. На неделе ожидается переменная облачность.

Жителей Тюмени на следующей неделе ожидает снегопад. Соответствующую информацию предоставляет сервис «Яндекс Погода». «Понедельник 7 ноября: температура воздуха днем -5 градусов, ночью -7 градусов, снег. Вторник 8 ноября: температура воздуха днем -5 градусов, ночью опустится до -6, снег. Резкого понижения температуры не ожидается, но снег будет идти всю неделю», — сообщают синоптики. Самым теплым днем недели окажется четверг. Дневная температура воздуха в тот день составит -2 градуса, а ночью -3. На неделе ожидается переменная облачность.