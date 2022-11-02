02 ноября 2022

На Тюмень надвигается снежный фронт

«Яндекс Погода»: в Тюмени всю следующую неделю будет идти снег
© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад начнется с 7 ноября Фото:

Жителей Тюмени на следующей неделе ожидает снегопад. Соответствующую информацию предоставляет сервис «Яндекс Погода».

«Понедельник 7 ноября: температура воздуха днем -5 градусов, ночью -7 градусов, снег. Вторник 8 ноября: температура воздуха днем -5 градусов, ночью опустится до -6, снег. Резкого понижения температуры не ожидается, но снег будет идти всю неделю», — сообщают синоптики.

Самым теплым днем недели окажется четверг. Дневная температура воздуха в тот день составит -2 градуса, а ночью -3. На неделе ожидается переменная облачность.

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Жителей Тюмени на следующей неделе ожидает снегопад. Соответствующую информацию предоставляет сервис «Яндекс Погода». «Понедельник 7 ноября: температура воздуха днем -5 градусов, ночью -7 градусов, снег. Вторник 8 ноября: температура воздуха днем -5 градусов, ночью опустится до -6, снег. Резкого понижения температуры не ожидается, но снег будет идти всю неделю», — сообщают синоптики. Самым теплым днем недели окажется четверг. Дневная температура воздуха в тот день составит -2 градуса, а ночью -3. На неделе ожидается переменная облачность.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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