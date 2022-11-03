В Тюменскую область придет опасная погода

МЧС: в Тюменской области на выходных ожидается гололедица

Тюменцев предупредили о мокром снеге и гололеде Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителей Тюменской области на выходных ожидают мокрый снег и гололед. Об этом URA.RU сообщили в ГУ МЧС России по Тюменской области.

«На юге Тюменской области 5 ноября 2022 года с прохождением циклона ожидаются неблагоприятные погодные явления: осадки (снег, мокрый снег — местами сильный), отложение мокрого снега на проводах и деревьях, гололедные явления. Такая же погода придет и в областную столицу», — сообщили в ГУ МЧС области.

Тюменцев просят во время снегопада не находиться рядом с линиями электропередачи, деревьями, рекламными щитами и незакрепленными конструкциями. Водителям региона посоветовали при управлении автомобилем в непогоду снизить скорость, увеличить дистанцию, избегать опасных маневров и резких поворотов. При ухудшении видимости необходимо съехать на обочину и включить аварийные огни.

Ранее URA.RU писало о том, что на следующей неделе в Тюменскую область придет снегопад. Температура воздуха опустится ниже нуля.