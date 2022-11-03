03 ноября 2022

В Тюменскую область придет опасная погода

МЧС: в Тюменской области на выходных ожидается гололедица
© Служба новостей «URA.RU»
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Гололёд. Курган, лед, гололед, скользкая дорога, скользко
Тюменцев предупредили о мокром снеге и гололеде Фото:

Жителей Тюменской области на выходных ожидают мокрый снег и гололед. Об этом URA.RU сообщили в ГУ МЧС России по Тюменской области.

«На юге Тюменской области 5 ноября 2022 года с прохождением циклона ожидаются неблагоприятные погодные явления: осадки (снег, мокрый снег — местами сильный), отложение мокрого снега на проводах и деревьях, гололедные явления. Такая же погода придет и в областную столицу», — сообщили в ГУ МЧС области.

Тюменцев просят во время снегопада не находиться рядом с линиями электропередачи, деревьями, рекламными щитами и незакрепленными конструкциями. Водителям региона посоветовали при управлении автомобилем в непогоду снизить скорость, увеличить дистанцию, избегать опасных маневров и резких поворотов. При ухудшении видимости необходимо съехать на обочину и включить аварийные огни.

Ранее URA.RU писало о том, что на следующей неделе в Тюменскую область придет снегопад. Температура воздуха опустится ниже нуля.

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Жителей Тюменской области на выходных ожидают мокрый снег и гололед. Об этом URA.RU сообщили в ГУ МЧС России по Тюменской области. «На юге Тюменской области 5 ноября 2022 года с прохождением циклона ожидаются неблагоприятные погодные явления: осадки (снег, мокрый снег — местами сильный), отложение мокрого снега на проводах и деревьях, гололедные явления. Такая же погода придет и в областную столицу», — сообщили в ГУ МЧС области. Тюменцев просят во время снегопада не находиться рядом с линиями электропередачи, деревьями, рекламными щитами и незакрепленными конструкциями. Водителям региона посоветовали при управлении автомобилем в непогоду снизить скорость, увеличить дистанцию, избегать опасных маневров и резких поворотов. При ухудшении видимости необходимо съехать на обочину и включить аварийные огни. Ранее URA.RU писало о том, что на следующей неделе в Тюменскую область придет снегопад. Температура воздуха опустится ниже нуля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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