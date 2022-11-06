ВСУ стягивают к Херсону технику и усиливают обстрелы, готовясь к наступлению: главное к 6 ноября

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ВСУ готовятся к наступлению на Херсон, сообщил Стремоусов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стягивают к Херсону бронемашины и танки. Это часть их подготовки к наступлению на регион. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 6 ноября.

  • Украинские войска готовятся к наступлению на Херсон, сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. ВСУ стягивают к направлению бронемашины и танки, а также усиливают обстрелы Херсонской области.
  • ВСУ также пытались атаковать позиции российских войск в Луганской народной республике (ЛНР). Помимо этого, атаки предпринимались и на харьковском направлении. Однако они были отбиты.
  • Войска Украины атаковали Запорожскую атомную электростанцию. Они выпустили 15 крупнокалиберных снарядов по АЭС.
  • Власти Киева планируют эвакуировать три миллиона горожан. Это необходимо, чтобы полностью отключить электроэнергию в городе.
  • Глава Киева Виталий Кличко заявил, что Украина должна готовиться к худшему. Он призвал граждан экономить электроэнергию.

  • Российский солдат дал совет другим бойцам для спасения жизни на Украине. По словам члена первой славянской бригады с позывным «Юс», российским бойцам нельзя брать украинское оружие, так как оно может быть заминированным.

Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины 24 февраля. Ее целью является помощь мирному населению Донбасса, а также демилитаризация и денацификация страны.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) стягивают к Херсону бронемашины и танки. Это часть их подготовки к наступлению на регион. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 6 ноября. Российский солдат дал совет другим бойцам для спасения жизни на Украине. По словам члена первой славянской бригады с позывным «Юс», российским бойцам нельзя брать украинское оружие, так как оно может быть заминированным. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины 24 февраля. Ее целью является помощь мирному населению Донбасса, а также демилитаризация и денацификация страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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