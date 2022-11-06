Курганские власти планируют резко сократить расходы на оборону

07 ноября 2022 в 12:01 Размер текста - 17 +

На национальную оборону в Курганской области планируют потратить 27,6 млн рублей (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В следующем году власти Курганской области хотят на 11,5 млн рублей сократить расходы региональной казны на национальную оборону. На эти цели планируют выделить 27,6 млн рублей. Данные содержатся в законопроекте бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы. Документ, внесенный губернатором Вадимом Шумковым в думу, опубликован на официальном сайте облдумы. «Национальная оборона: мобилизационная и вневойсковая подготовка. 2023 год, сумма — 27 млн 612 тысяч рублей. 2024 год — 28 млн 863 тысяч рублей, 2025 год — 29 млн 886 тысяч рублей», — указано в тексте законопроекта. В этом году на эти цели в бюджете было запланировано 39 млн 136 тысяч рублей. На национальную безопасность и правоохранительную деятельность на 2023 год планируют потратить 404 млн 515 тысяч рублей. В этот раздел входят гражданская оборона, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, миграционная политика и другие вопросы нацбезопасности. Ранее URA.RU писало, что в 2023 году в Курганской области планируют потратить на губернатора на 747 тысяч больше, чем в этом году. Сумма расходов составляет более 6,6 млн рублей. Тогда в пресс-службе правительства региона в ответ на редакционный запрос уточняли, что это связано с компенсацией от неиспользованного отпуска. В целом, в следующем году курганские власти запланировали сократить расходы региональной казны на 3,5 млрд рублей.

В следующем году власти Курганской области хотят на 11,5 млн рублей сократить расходы региональной казны на национальную оборону. На эти цели планируют выделить 27,6 млн рублей. Данные содержатся в законопроекте бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы. Документ, внесенный губернатором Вадимом Шумковым в думу, опубликован на официальном сайте облдумы. «Национальная оборона: мобилизационная и вневойсковая подготовка. 2023 год, сумма — 27 млн 612 тысяч рублей. 2024 год — 28 млн 863 тысяч рублей, 2025 год — 29 млн 886 тысяч рублей», — указано в тексте законопроекта. В этом году на эти цели в бюджете было запланировано 39 млн 136 тысяч рублей. На национальную безопасность и правоохранительную деятельность на 2023 год планируют потратить 404 млн 515 тысяч рублей. В этот раздел входят гражданская оборона, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, миграционная политика и другие вопросы нацбезопасности. Ранее URA.RU писало, что в 2023 году в Курганской области планируют потратить на губернатора на 747 тысяч больше, чем в этом году. Сумма расходов составляет более 6,6 млн рублей. Тогда в пресс-службе правительства региона в ответ на редакционный запрос уточняли, что это связано с компенсацией от неиспользованного отпуска. В целом, в следующем году курганские власти запланировали сократить расходы региональной казны на 3,5 млрд рублей.