В Тюменской области мобилизованных бойцов обучают работе с минами по восьми направлениям. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре регионального правительства.
«Во время тренировок на полигоне военнослужащие делятся на несколько групп и доводят до автоматизма: взрывное дело; работу с противотанковыми, противопехотными, осколочными, фугасными минами; установку управляемого минного поля; разминирование полей. А также изучают медицинскую подготовку», — рассказали в инфоцентре.
По словам одного их мобилизованных, все его соратники прошли срочную службу. «Все с ответственностью подходят к обучению, слушают внимательно. Подготовка проходит очень интенсивно. Каждый день мобилизованные до обеда проходят все точки, потом еще после обеда в течение двух часов тренируются», — цитирует бойца инфоцентр.
Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября 2022 года. Она была завершена 28 октября. По ее итогам было призвано 318 тысяч граждан из запаса.
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