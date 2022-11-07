В США заявили, что Зеленского ждет скорая отставка

07 ноября 2022 в 21:19 Размер текста - 17 +

Украине не победить в этом противостоянии, сообщает один из читателей Фото: Официальный сайт президента Украины Читатели The Washington Post призвали президента Украины Владимира Зеленского уйти в отставку. Они отмечают, что мэр Киева Виталий Кличко находится в одном шаге от того, чтобы объявить полную эвакуацию города. «Начинайте переговоры сейчас, потому что потом республиканцы отменят всю военную помощь. Если откажетесь, тогда ждите скорой смены режима в Киеве», — отметил пользователь Willie Leel. Необходимость переговоров объяснили энергокризисом на Украине. «Миллионы жителей Киева могут замерзнуть из-за отключений электроэнергии этой зимой. Мэр города находится в одном шаге от того, чтобы призвать к полной эвакуации. У Зеленского нет другого выбора, кроме как пойти на урегулирование дипломатическим путем», — делится мнением пользователь. Другой читатель отмечает, что «Украине не победить в этом противостоянии». Он также напомнил, что Киев не выполнил Минские соглашения. «Когда США бросят Украину — это лишь вопрос времени. А Тайвань, между тем, внимательно следит за происходящим. Китай знал все с самого начала», — резюмирует другой пользователь. Ранее президент Украины Владимир Зеленский категорически заявил о невозможности переговоров с Россией. Однако подвижки к переговорам все же идут.

Читатели The Washington Post призвали президента Украины Владимира Зеленского уйти в отставку. Они отмечают, что мэр Киева Виталий Кличко находится в одном шаге от того, чтобы объявить полную эвакуацию города. «Начинайте переговоры сейчас, потому что потом республиканцы отменят всю военную помощь. Если откажетесь, тогда ждите скорой смены режима в Киеве», — отметил пользователь Willie Leel. Необходимость переговоров объяснили энергокризисом на Украине. «Миллионы жителей Киева могут замерзнуть из-за отключений электроэнергии этой зимой. Мэр города находится в одном шаге от того, чтобы призвать к полной эвакуации. У Зеленского нет другого выбора, кроме как пойти на урегулирование дипломатическим путем», — делится мнением пользователь. Другой читатель отмечает, что «Украине не победить в этом противостоянии». Он также напомнил, что Киев не выполнил Минские соглашения. «Когда США бросят Украину — это лишь вопрос времени. А Тайвань, между тем, внимательно следит за происходящим. Китай знал все с самого начала», — резюмирует другой пользователь. Ранее президент Украины Владимир Зеленский категорически заявил о невозможности переговоров с Россией. Однако подвижки к переговорам все же идут.