07 ноября 2022

Тоболячка исполнила главную роль в большом кино

Тоболячка снялась в главной роли в фильме «Физфак»
© Служба новостей «URA.RU»
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Уроженка Тобольска поступила в Санкт-Петербургский государственный институт сценических искусств Фото:

Уроженка Тобольска сыграла одну из главных ролей в фильме «Физфак». Карточка актрисы размещена на платформе «Кинопоиск».

«Актриса Дарья Нагибина 1999 года рождения. Снялась в фильме „Физфак“, исполнив одну из главных ролей — девушку по имени Регины», — указано на странице тоболячки.

Девушка родилась в Тобольске, но позже переехала в Санкт-Петербург. Учится Нагибина в российском государственном институте сценических искусств. Премьера фильма состоится 24 ноября текущего года. Лента расскажет о двух парнях, которые в поисках легких денег решают создать мошеннический бизнес по поступлению в ведущие ВУЗы страны.

Ранее URA.RU писало о том, что на территории Тюменской области снимается блокбастер. Съемки проходили в туристическом комплексе «Абалак» в Тобольске, который в настоящее время выставлен на продажу.

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Уроженка Тобольска сыграла одну из главных ролей в фильме «Физфак». Карточка актрисы размещена на платформе «Кинопоиск». «Актриса Дарья Нагибина 1999 года рождения. Снялась в фильме „Физфак“, исполнив одну из главных ролей — девушку по имени Регины», — указано на странице тоболячки. Девушка родилась в Тобольске, но позже переехала в Санкт-Петербург. Учится Нагибина в российском государственном институте сценических искусств. Премьера фильма состоится 24 ноября текущего года. Лента расскажет о двух парнях, которые в поисках легких денег решают создать мошеннический бизнес по поступлению в ведущие ВУЗы страны. Ранее URA.RU писало о том, что на территории Тюменской области снимается блокбастер. Съемки проходили в туристическом комплексе «Абалак» в Тобольске, который в настоящее время выставлен на продажу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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