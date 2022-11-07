Тоболячка исполнила главную роль в большом кино

Уроженка Тобольска сыграла одну из главных ролей в фильме «Физфак». Карточка актрисы размещена на платформе «Кинопоиск».
«Актриса Дарья Нагибина 1999 года рождения. Снялась в фильме „Физфак“, исполнив одну из главных ролей — девушку по имени Регины», — указано на странице тоболячки.
Девушка родилась в Тобольске, но позже переехала в Санкт-Петербург. Учится Нагибина в российском государственном институте сценических искусств. Премьера фильма состоится 24 ноября текущего года. Лента расскажет о двух парнях, которые в поисках легких денег решают создать мошеннический бизнес по поступлению в ведущие ВУЗы страны.
Ранее URA.RU писало о том, что на территории Тюменской области снимается блокбастер. Съемки проходили в туристическом комплексе «Абалак» в Тобольске, который в настоящее время выставлен на продажу.
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