Тоболячка исполнила главную роль в большом кино

Тоболячка снялась в главной роли в фильме «Физфак»

08 ноября 2022 в 12:58 Размер текста - 17 +

Уроженка Тобольска поступила в Санкт-Петербургский государственный институт сценических искусств Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Уроженка Тобольска сыграла одну из главных ролей в фильме «Физфак». Карточка актрисы размещена на платформе «Кинопоиск». «Актриса Дарья Нагибина 1999 года рождения. Снялась в фильме „Физфак“, исполнив одну из главных ролей — девушку по имени Регины», — указано на странице тоболячки. Девушка родилась в Тобольске, но позже переехала в Санкт-Петербург. Учится Нагибина в российском государственном институте сценических искусств. Премьера фильма состоится 24 ноября текущего года. Лента расскажет о двух парнях, которые в поисках легких денег решают создать мошеннический бизнес по поступлению в ведущие ВУЗы страны. Ранее URA.RU писало о том, что на территории Тюменской области снимается блокбастер. Съемки проходили в туристическом комплексе «Абалак» в Тобольске, который в настоящее время выставлен на продажу.

Уроженка Тобольска сыграла одну из главных ролей в фильме «Физфак». Карточка актрисы размещена на платформе «Кинопоиск». «Актриса Дарья Нагибина 1999 года рождения. Снялась в фильме „Физфак“, исполнив одну из главных ролей — девушку по имени Регины», — указано на странице тоболячки. Девушка родилась в Тобольске, но позже переехала в Санкт-Петербург. Учится Нагибина в российском государственном институте сценических искусств. Премьера фильма состоится 24 ноября текущего года. Лента расскажет о двух парнях, которые в поисках легких денег решают создать мошеннический бизнес по поступлению в ведущие ВУЗы страны. Ранее URA.RU писало о том, что на территории Тюменской области снимается блокбастер. Съемки проходили в туристическом комплексе «Абалак» в Тобольске, который в настоящее время выставлен на продажу.